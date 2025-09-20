Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артем КРАВЕЦ: «Луческу вообще было не интересно, что там происходит»
Украина. Премьер лига
20 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 20 сентября 2025, 20:08
Артем КРАВЕЦ: «Луческу вообще было не интересно, что там происходит»

Бывший футболист сравнил Шовковского и румынского специалиста

ФК Динамо. Артем Кравец

Бывший игрок, а позже советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец сравнил подходы и авторитет Мирчи Луческу и Александра Шовковского в плане селекции.

«С Луческу я вообще не общался, потому что был сосредоточен на футбольной школе. Ему, судя по всему, было все равно насчет школы, поэтому этим занимались мы сами. А с Шовковским по поводу селекции диалог был. Мы обсуждали, какие футболисты нужны, на каких позициях и с какими характеристиками. Когда менялись взгляды, диалог был. Практически всех футболистов, которых мы рекомендовали (около 30), он всегда соглашался, кроме одного нападающего», – отметил Кравец.

Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.

Мирча Луческу Артем Кравец Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: Игорь Бурбас
