Артем КРАВЕЦ: «Луческу вообще было не интересно, что там происходит»
Бывший футболист сравнил Шовковского и румынского специалиста
Бывший игрок, а позже советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец сравнил подходы и авторитет Мирчи Луческу и Александра Шовковского в плане селекции.
«С Луческу я вообще не общался, потому что был сосредоточен на футбольной школе. Ему, судя по всему, было все равно насчет школы, поэтому этим занимались мы сами. А с Шовковским по поводу селекции диалог был. Мы обсуждали, какие футболисты нужны, на каких позициях и с какими характеристиками. Когда менялись взгляды, диалог был. Практически всех футболистов, которых мы рекомендовали (около 30), он всегда соглашался, кроме одного нападающего», – отметил Кравец.
Ранее бывший игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Кравец признался, почему покинул пост советника президента «бело-синих» Игоря Суркиса.
Кравець з серпня працював в Динамо, а Луческу з жовтня не працював..
Логічно що вони навіть не спілкувалися.
Причина просто в тому, що не один почав працювати а інший вже пішов.
Стаття бомбезна.....
Ну і автор статті саме той...