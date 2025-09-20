Артем КРАВЕЦ: «Луческу вообще было не интересно, что там происходит»

Бывший игрок, а позже советник президента киевского «Динамо» Артем Кравец сравнил подходы и авторитет Мирчи Луческу и Александра Шовковского в плане селекции.

«С Луческу я вообще не общался, потому что был сосредоточен на футбольной школе. Ему, судя по всему, было все равно насчет школы, поэтому этим занимались мы сами. А с Шовковским по поводу селекции диалог был. Мы обсуждали, какие футболисты нужны, на каких позициях и с какими характеристиками. Когда менялись взгляды, диалог был. Практически всех футболистов, которых мы рекомендовали (около 30), он всегда соглашался, кроме одного нападающего», – отметил Кравец.

