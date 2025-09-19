Кейн сделал, Решфорд повторил. Первые игроки с уникальным достижением в ЛЧ
Англичане отличились дублем в ворота клубов АПЛ
17 сентября нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в ворота лондонского «Челси» (3:1), а 18 сентября нападающий «Барселоны» Маркус Решфорд сделал то же самое против «Ньюкасла» (2:1).
Таким образом, Кейн стал первым англичанином, который оформил дубль в ворота команды АПЛ, выступая в составе иностранного клуба, а Решфорд – вторым.
Всего в Лиге чемпионов Гарри провел 58 матчей, забил 42 гола и отдал 15 результативных передач, а Маркус – сыграл 38 поединков, в которых отличился 14 забитыми мячами и 9 ассистами.
Yesterday Harry Kane became the first Englishman to score two goals in a Champions League game for a non-English club against a Premier League side.— Match of the Day (@BBCMOTD) September 18, 2025
Today Marcus Rashford became the second! pic.twitter.com/50jQaxuCRO
