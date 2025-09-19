Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кейн сделал, Решфорд повторил. Первые игроки с уникальным достижением в ЛЧ
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 17:21 |
69
0

Англичане отличились дублем в ворота клубов АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в ворота лондонского «Челси» (3:1), а 18 сентября нападающий «Барселоны» Маркус Решфорд сделал то же самое против «Ньюкасла» (2:1).

Таким образом, Кейн стал первым англичанином, который оформил дубль в ворота команды АПЛ, выступая в составе иностранного клуба, а Решфорд – вторым.

Всего в Лиге чемпионов Гарри провел 58 матчей, забил 42 гола и отдал 15 результативных передач, а Маркус – сыграл 38 поединков, в которых отличился 14 забитыми мячами и 9 ассистами.

По теме:
Маркус РЭШФОРД: «Я хочу оставаться в Барселоне как можно дольше»
Мбаппе vs Роналду: какие цифры они имели при достижении 50 голов за Реал?
23–1 по ударам. Статистика матча Манчестер Сити – Наполи
Лига чемпионов Челси Бавария Барселона Ньюкасл статистика Маркус Рэшфорд Гарри Кейн
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Комментарии
