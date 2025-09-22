Брагару рассказал, почему недоволен чемпионством с Динамо
Новичок «Полесья» хочет выиграть УПЛ в статусе игрока основы
Новичок житомирского «Полесья» Максим Брагару оценил свой этап карьеры в киевском «Динамо».
– По твоему мнению, ты прогрессировал за период, когда был в «Динамо»? И каким для тебя был этот этап? Что он тебе дал?
– Думаю, что прогрессировал. Поиграть с такими игроками, с топ-игроками... Многие из них играют в национальной сборной. Для меня это большой опыт. Они меня поддерживали, подсказывали, как и что делать. Для меня это, конечно, большой опыт.
– Стал чемпионом Украины?
– Ну, да. Хотелось бы стать чемпионом, когда ты играешь в основе на протяжении всего сезона. Это такая, можно сказать, мечта еще.
