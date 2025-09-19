Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Италия – Украина
19 сентября стартует матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.
В первой игре на корт выйдут Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Марта Костюк (WTA 26). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.
Второй игрой в поединке Украины и Италии запланирована встреча Элины Свитолиной и Жасмин Паолини.
Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.
