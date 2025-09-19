Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 12:05 |
2118
6

Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Италия – Украина

19 сентября 2025, 12:05 |
2118
6
Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 сентября стартует матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

В первой игре на корт выйдут Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Марта Костюк (WTA 26). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

Второй игрой в поединке Украины и Италии запланирована встреча Элины Свитолиной и Жасмин Паолини.

Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

По теме:
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Италия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Обнародовано промо полуфинала КБДК-2025 Италия – Украина
смотреть онлайн Марта Костюк женская сборная Италии по теннису женская сборная Украины по теннису Италия - Украина Кубок Билли Джин Кинг Элизабетта Коччаретто
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Бокс | 19 сентября 2025, 06:55 3
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка
Фанаты злятся на Усика и призывают оставить все пояса после его поступка

Александр принял участие в благотворительном футбольном матче

СВИТОЛИНА: «Я ожидаю тяжелой борьбы. Паолини – хорошая теннисистка»
Теннис | 19 сентября 2025, 07:09 0
СВИТОЛИНА: «Я ожидаю тяжелой борьбы. Паолини – хорошая теннисистка»
СВИТОЛИНА: «Я ожидаю тяжелой борьбы. Паолини – хорошая теннисистка»

Элина высказалась о предстоящей встрече с Жасмин в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг

Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Футбол | 19.09.2025, 09:02
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Испания готова бойкотировать ЧМ-2026, если туда пропустят одну команду
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Футбол | 19.09.2025, 08:30
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Известно, ради какого клуба Рудько решил незаконно покинуть Украину
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Другие виды | 18.09.2025, 14:41
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Магучих и Левченко вышли в финал ЧМ-2025. Табашник выбыла в квалификации
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Поки все добре у 1 сеті.
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Давай, Марто, ти зможеш!
Ответить
+1
Андрій Заліщук
Тримати ритм, Марто, є 1 сет!
Ответить
0
C.Пеклов
Є 1 сет!
Ответить
0
Dok Hummer
хто  знає що  за  иолодий чоловіупоряд  з  тренером  Кіченок?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
Кривбассу грозит техническое поражение в Кубке Украины. Известна причина
17.09.2025, 15:25 8
Футбол
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
18.09.2025, 22:30 7
Другие виды
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
Майрис БРИЕДИС: «Это боксер, которому Усик будет всегда проигрывать»
19.09.2025, 07:12 2
Бокс
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
Как выглядит турнирная таблица ЛЧ. Успехи Ливерпуля, ПСЖ, Баварии и Интера
18.09.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем