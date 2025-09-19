19 сентября стартует матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Италии и Украины.

В первой игре на корт выйдут Элизабетта Коччаретто (WTA 91) и Марта Костюк (WTA 26). Время начала встречи – 12:00 по Киеву.

Это будет третья встреча соперниц. Счет 2:0 в пользу Марты.

Второй игрой в поединке Украины и Италии запланирована встреча Элины Свитолиной и Жасмин Паолини.

Марта Костюк – Элизабетта Коччаретто. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.