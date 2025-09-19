Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
19 сентября 2025, 11:17 | Обновлено 19 сентября 2025, 11:33
0

Украина и Италия назвали составы на полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025

Марта Костюк сыграет с Элизабеттой Коччаретто, Элина Свитолиной поборется с Жасмин Паолини

Украина и Италия назвали составы на полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025
Billie Jean King Cup

Сборные Италии и Украины объявили составы на матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Марта Костюк сыграет против Элизабетты Коччаретто, Элина Свитолина поборется против Жасмин Паолини. На парный поединок предварительно заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Жасмин Паолни / Сара Эррани.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первая игра стартует в 12:00 по Киеву. Дальше поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Финальная часть КБДК-2025 проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые выступает на неофициальном чемпионате мира по теннису.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала

Италия – Украина

  • Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк
  • Жасмин Паолини – Элина Свитолина
  • Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Надежда Киченок

