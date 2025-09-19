Украина и Италия назвали составы на полуфинал Кубка Билли Джин Кинг 2025
Марта Костюк сыграет с Элизабеттой Коччаретто, Элина Свитолиной поборется с Жасмин Паолини
Сборные Италии и Украины объявили составы на матчевое противостояние 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Марта Костюк сыграет против Элизабетты Коччаретто, Элина Свитолина поборется против Жасмин Паолини. На парный поединок предварительно заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Жасмин Паолни / Сара Эррани.
Первая игра стартует в 12:00 по Киеву. Дальше поединки будут начинаться по завершению предыдущих.
Финальная часть КБДК-2025 проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые выступает на неофициальном чемпионате мира по теннису.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/2 финала
Италия – Украина
- Элизабетта Коччаретто – Марта Костюк
- Жасмин Паолини – Элина Свитолина
- Жасмин Паолини / Сара Эррани – Людмила Киченок / Надежда Киченок
