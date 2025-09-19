Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
19 сентября 2025, 10:41
Динамо на неделю отправится в польский Люблин. Известна причина

В Польше подопечные Шовковского будут готовиться к первому туру Лиги конференций

ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» проведет почти неделю в польском Люблине, чтобы лучше подготовиться к первому туру основного этапа Лиги конференций.

В субботу, 27 сентября, подопечные Александра Шовковского сыграют матч седьмого тура чемпионата Украины против львовских «Карпат». После этого поединка «бело-синие» покинут город и отправятся в Польшу, где 2 октября встретятся с английским «Кристал Пэлас».

В Люблине динамовцы будут проводить тренировочные занятия, готовиться к старту в основном этапе еврокубков, также там состоится пресс-конференция главного тренера украинской команды.

Таким образом, в Польше чемпионы Украины проведут около недели, после чего вернутся в Киев, чтобы сыграть матч восьмого тура Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925». Этот поединок состоится 5 октября в 15:30 по киевскому времени.

На данный момент подопечные Шовковского набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.

Николай Титюк Источник: ФК Динамо Киев
