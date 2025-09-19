Динамо на неделю отправится в польский Люблин. Известна причина
В Польше подопечные Шовковского будут готовиться к первому туру Лиги конференций
Киевское «Динамо» проведет почти неделю в польском Люблине, чтобы лучше подготовиться к первому туру основного этапа Лиги конференций.
В субботу, 27 сентября, подопечные Александра Шовковского сыграют матч седьмого тура чемпионата Украины против львовских «Карпат». После этого поединка «бело-синие» покинут город и отправятся в Польшу, где 2 октября встретятся с английским «Кристал Пэлас».
В Люблине динамовцы будут проводить тренировочные занятия, готовиться к старту в основном этапе еврокубков, также там состоится пресс-конференция главного тренера украинской команды.
Таким образом, в Польше чемпионы Украины проведут около недели, после чего вернутся в Киев, чтобы сыграть матч восьмого тура Премьер-лиги против харьковского «Металлиста 1925». Этот поединок состоится 5 октября в 15:30 по киевскому времени.
На данный момент подопечные Шовковского набрали 13 баллов и занимают первое место в турнирной таблице.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В услугах 51-летнего специалиста заинтересован греческий «Панатинаикос»
Тренер рассказал о состоянии Владислава Кабаева