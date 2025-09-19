Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Другие новости
19 сентября 2025, 02:04 |
10
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 сентября 2025, 02:04 |
10
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 19 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Штутгарт – Санкт-Паули

Ggbet 1.78 – 4.15 – 4.71

21:45 Лечче – Кальяри

Ggbet 2.87 – 3.04 – 2.96

22:00 Бетис – Реал Сосьедад

Ggbet 2.05 – 3.59 – 4.02

22:15 Риу Аве – Порту

Ggbet 7.90 – 4.85 – 1.39

ТЕННИС

12:00 Италия (Ж) – Украина (Ж)

Ggbet 1.83 – 1.83

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 18 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 сентября
прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПАЛКИН: «Кто заказчик? Жду реакции от тех, кто отвечает за судейство»
Футбол | 19 сентября 2025, 02:31 0
ПАЛКИН: «Кто заказчик? Жду реакции от тех, кто отвечает за судейство»
ПАЛКИН: «Кто заказчик? Жду реакции от тех, кто отвечает за судейство»

Гендиректор «Шахтера» прокомментировал спорное судейское решение в последнем матче «горняков»

Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор
Футбол | 18 сентября 2025, 19:45 5
Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор
Буковина – Карпаты – 1:0. Львы упали в Черновцах. Видео голов и обзор

Команды встретились в матче 1/16 финала Кубка Украины

Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 18.09.2025, 20:11
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Другие виды | 18.09.2025, 22:30
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Падение старейшего рекорда и первое слово Магучих. Как прошел 6 день ЧМ
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Футбол | 18.09.2025, 17:31
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Ребров может покинуть сборную Украины. Есть предложение от известного клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 18
Футбол
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
КРОУФОРД – о хейтере Усика: «С ним будет покончено. Удар закончит бой»
17.09.2025, 22:18
Бокс
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 18
Футбол
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем