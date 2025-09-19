СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 сентября
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В пятницу, 19 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Штутгарт – Санкт-Паули
21:45 Лечче – Кальяри
22:00 Бетис – Реал Сосьедад
22:15 Риу Аве – Порту
ТЕННИС
12:00 Италия (Ж) – Украина (Ж)
