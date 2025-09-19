Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов

В матче первого тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» дома победил «Галатасарай» со счетом 5:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Айнтрахт» впервые с 8 мая 1960 года (против «Рейнджерс») забил 5 голов в матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Лерой Сане, который отдал результативную передачу в матче, всегда забивал или ассистировал в дебютном матче за каждый из своих четырех клубов в Лиге чемпионов. Это достижение является рекордом турнира.

Лерой Сане в дебютных матчах за новые клубы в Лиге чемпионов

Джан Узун стал первым турецким футболистом, забившим гол в ворота Галатасарая в Лиге чемпионов. Всего в активе игрока «Айнтрахта» уже 7 результативных действий в новом сезоне (4 гола и 3 ассиста) в 5 матчах.

4 - Yunus Akgün'ün Eintracht Frankfurt'a attığı golde asisti yapan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4+ takımın formasını giyip tamamı adına çıktığı ilk maçta gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu.



🅰️ | Galatasaray

⚽️ | Bayern

🅰️ | Manchester City

⚽️ | Schalke



Tanışma. pic.twitter.com/76lEFp9Vab