  Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 сентября 2025, 01:47 |
Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов

Чем запомнился матч первого тура между «Айнтрахтом» и «Галатасараем»?

19 сентября 2025, 01:47 |
Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

В матче первого тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» дома победил «Галатасарай» со счетом 5:1.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

«Айнтрахт» впервые с 8 мая 1960 года (против «Рейнджерс») забил 5 голов в матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.

Лерой Сане, который отдал результативную передачу в матче, всегда забивал или ассистировал в дебютном матче за каждый из своих четырех клубов в Лиге чемпионов. Это достижение является рекордом турнира.

Лерой Сане в дебютных матчах за новые клубы в Лиге чемпионов

  • Шальке – гол
  • Манчестер Сити – ассист
  • Бавария – гол
  • Галатасарай – ассист

Джан Узун стал первым турецким футболистом, забившим гол в ворота Галатасарая в Лиге чемпионов. Всего в активе игрока «Айнтрахта» уже 7 результативных действий в новом сезоне (4 гола и 3 ассиста) в 5 матчах.

Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
