Лерой Сане и Джан Узун вошли в историю Лиги чемпионов
Чем запомнился матч первого тура между «Айнтрахтом» и «Галатасараем»?
В матче первого тура Лиги чемпионов «Айнтрахт» дома победил «Галатасарай» со счетом 5:1.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
«Айнтрахт» впервые с 8 мая 1960 года (против «Рейнджерс») забил 5 голов в матче Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов.
Лерой Сане, который отдал результативную передачу в матче, всегда забивал или ассистировал в дебютном матче за каждый из своих четырех клубов в Лиге чемпионов. Это достижение является рекордом турнира.
Лерой Сане в дебютных матчах за новые клубы в Лиге чемпионов
- Шальке – гол
- Манчестер Сити – ассист
- Бавария – гол
- Галатасарай – ассист
Джан Узун стал первым турецким футболистом, забившим гол в ворота Галатасарая в Лиге чемпионов. Всего в активе игрока «Айнтрахта» уже 7 результативных действий в новом сезоне (4 гола и 3 ассиста) в 5 матчах.
4 - Leroy Sané has now scored (2) or assisted (2) on his UEFA Champions League debut for all four of his clubs. He is the only player in Champions League history to play for 4+ clubs and score or assist on his debut for all of them. Impact. @OptaCan pic.twitter.com/Tb5LmARCrI— OptaFranz (@OptaFranz) September 18, 2025
4 - Yunus Akgün'ün Eintracht Frankfurt'a attığı golde asisti yapan Leroy Sane, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4+ takımın formasını giyip tamamı adına çıktığı ilk maçta gol katkısı sağlayan ilk oyuncu oldu.— OptaCan (@OptaCan) September 18, 2025
🅰️ | Galatasaray
⚽️ | Bayern
🅰️ | Manchester City
⚽️ | Schalke
Tanışma. pic.twitter.com/76lEFp9Vab
🇹🇷 Can Uzun est impliqué dans 7 buts en 5 matchs officiels avec Francfort cette saison (4 réalisations,3 passes décisives).— Stats Foot (@Statsdufoot) September 18, 2025
Il devient le 1er buteur turc contre Galatasaray en Ligue des Champions. #UCL
Francfort a inscrit 5 buts lors d'un match de C1 pour la 1ère fois depuis le 8 mai 1960 contre les Glasgow Rangers. #UCL— Stats Foot (@Statsdufoot) September 18, 2025
