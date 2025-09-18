Нойер – четвертый игрок в истории, который завоевал 100 побед в ЛЧ

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал лишь четвертым игроком в истории, достигшим отметки в 100 побед в Лиге чемпионов.

17 сентября состоялся матч 1-го тура ЛЧ между командами «Бавария» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Нойер стал вторым вратарем после Икера Касильяса и вторым игроком мюнхенцев после Томаса Мюллера, который отличился этим достижением.

Список игроков с 100+ победами в матчах Лиги чемпионов

Криштиану Роналду – 115 побед в 183 матчах Томас Мюллер – 110 побед в 160 матчах Икер Касильяс – 101 победа в 177 матчах Мануэль Нойер – 100 побед в 151 матче

Всего в Лиге чемпионов Нойер провел 151 поединок, в которых 62 раза сыграл «на ноль» и пропустил 139 голов.