  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Нойер – четвертый игрок в истории, который завоевал 100 побед в ЛЧ
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 18:54
379
0

Мануэль стал вторым голкипером, которому удалось это достижение

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер стал лишь четвертым игроком в истории, достигшим отметки в 100 побед в Лиге чемпионов.

17 сентября состоялся матч 1-го тура ЛЧ между командами «Бавария» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

Нойер стал вторым вратарем после Икера Касильяса и вторым игроком мюнхенцев после Томаса Мюллера, который отличился этим достижением.

Список игроков с 100+ победами в матчах Лиги чемпионов

  1. Криштиану Роналду – 115 побед в 183 матчах
  2. Томас Мюллер – 110 побед в 160 матчах
  3. Икер Касильяс – 101 победа в 177 матчах
  4. Мануэль Нойер – 100 побед в 151 матче

Всего в Лиге чемпионов Нойер провел 151 поединок, в которых 62 раза сыграл «на ноль» и пропустил 139 голов.

Лига чемпионов Бавария Челси Бавария - Челси Мануэль Нойер статистика Томас Мюллер Криштиану Роналду Икер Касильяс
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
