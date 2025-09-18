Франко Армани установил рекорд четвертьфиналов Кубка Либертадорес

В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» дома уступил «Палмейрасу» со счетом 1:2.

Голкипер хозяев Франко Армани в этом матче стал рекордсменом этой стадии по количеству сыгранных поединков за всю историю турнира (15).

Количество матчей, сыгранных в четвертьфиналах Кубка Либертадорес

15 – Франко Армани (Аргентина)

14 – Франсиско Арсе (Парагвай)

14 – Фабио (Бразилия)

14 – Хуан Рамон Рикельме (Аргентина)

14 – Клементе Родригес (Аргентина)

Всего за всю историю Кубка Либертадорес Франко Армани сыграл 111 матчей. До повторения абсолютного рекорда осталось сыграть всего 2 игры (Эвер Угу Алмейда – 113).

