  4. Франко Армани установил рекорд четвертьфиналов Кубка Либертадорес
Аргентина
18 сентября 2025, 18:24 | Обновлено 18 сентября 2025, 18:25
Франко Армани установил рекорд четвертьфиналов Кубка Либертадорес

До повторения абсолютного рекорда турнира ему осталось сыграть 2 матча

Франко Армани установил рекорд четвертьфиналов Кубка Либертадорес
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом четвертьфинальном матче Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» дома уступил «Палмейрасу» со счетом 1:2.

Голкипер хозяев Франко Армани в этом матче стал рекордсменом этой стадии по количеству сыгранных поединков за всю историю турнира (15).

Количество матчей, сыгранных в четвертьфиналах Кубка Либертадорес

  • 15 – Франко Армани (Аргентина)
  • 14 – Франсиско Арсе (Парагвай)
  • 14 – Фабио (Бразилия)
  • 14 – Хуан Рамон Рикельме (Аргентина)
  • 14 – Клементе Родригес (Аргентина)

Всего за всю историю Кубка Либертадорес Франко Армани сыграл 111 матчей. До повторения абсолютного рекорда осталось сыграть всего 2 игры (Эвер Угу Алмейда – 113).

Кубок Либертадорес Ривер Плейт Палмейрас Угу Алмейда статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
