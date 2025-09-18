Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
18 сентября 2025, 18:03 |
Нива Тернополь – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе

Нива Тернополь – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Нива Тернополь

В четверг, 18 сентября, проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».

Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кубок Украины, 1/16 финала. 18 сентября

Нива Тернополь Полтава 0:0 (обновляется)

Видео голов:

Кубок Украины по футболу Нива Тернополь Полтава видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
