Кубок Украины18 сентября 2025, 18:03 |
Нива Тернополь – Полтава. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе
18 сентября 2025, 18:03 |
В четверг, 18 сентября, проходит поединок 1/16 финала Кубка Украины, в котором встретились тернопольская «Нива» и «Полтава».
Команды играют на стадионе имени Романа Шухевича в Тернополе. Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Кубок Украины, 1/16 финала. 18 сентября
Нива Тернополь – Полтава – 0:0 (обновляется)
Видео голов:
