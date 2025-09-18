Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Моуриньо прибыл на базу Бенфики. Приехал на подарке Абрамовича
Португалия
18 сентября 2025, 16:55 | Обновлено 18 сентября 2025, 17:09
2

У тренера есть Феррари

Getty Images/Global Images Ukraine

По информации португальских СМИ, тренер Жозе Моуриньо прибыл на базу Бенфики, где в ближайшее время клуб официально объявит о назначении титулованного специалиста.

Контракт будет подписан на два сезона. Жозе заменит Бруну Лаже, которого уволили после поражения от Карабаха в Лиге чемпионов.

Сообщается, что Моуриньо прибыл на базу на автомобиле Феррари, который является подарком тренеру от бывшего владельца Челси Романа Абрамовича.

На базу клуба прибыл и президент Бенфики Руй Кошта, который примет участие в презентации Моуриньо.

Бенфика подтвердила приход Моуриньо. Трубин и Судаков приготовились
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»
Романо назвал нового тренера Бенфики. Украинцев будет тренировать легенда
Иван Зинченко Источник: Record.pt
Alex
Шарлатан и бездарь, опять уволят  
Ответить
0
Harun Bakircioğlu
И кортеж из мотоциклов. А чего добился ты?
Ответить
0
