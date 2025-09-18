ФОТО. Моуриньо прибыл на базу Бенфики. Приехал на подарке Абрамовича

По информации португальских СМИ, тренер Жозе Моуриньо прибыл на базу Бенфики, где в ближайшее время клуб официально объявит о назначении титулованного специалиста.

Контракт будет подписан на два сезона. Жозе заменит Бруну Лаже, которого уволили после поражения от Карабаха в Лиге чемпионов.

Сообщается, что Моуриньо прибыл на базу на автомобиле Феррари, который является подарком тренеру от бывшего владельца Челси Романа Абрамовича.

На базу клуба прибыл и президент Бенфики Руй Кошта, который примет участие в презентации Моуриньо.