ФОТО. Моуриньо прибыл на базу Бенфики. Приехал на подарке Абрамовича
У тренера есть Феррари
По информации португальских СМИ, тренер Жозе Моуриньо прибыл на базу Бенфики, где в ближайшее время клуб официально объявит о назначении титулованного специалиста.
Контракт будет подписан на два сезона. Жозе заменит Бруну Лаже, которого уволили после поражения от Карабаха в Лиге чемпионов.
Сообщается, что Моуриньо прибыл на базу на автомобиле Феррари, который является подарком тренеру от бывшего владельца Челси Романа Абрамовича.
На базу клуба прибыл и президент Бенфики Руй Кошта, который примет участие в презентации Моуриньо.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец дал совет Итауме
«Кристал Пэлас» был оштрафован из-за банера болельщиков «УЕФА – мафия»