Бенфика подтвердила приход Моуриньо. Трубин и Судаков приготовились
Пока лишь на фондовом рынке
Бенфика подтвердила назначение новым тренером Жозе Моуриньо, однако пока не на официальном сайте.
Сообщение о назначении Моуриньо появилось на фондовом рынке Португалии – Бенфика согласно местным законам обязана информировать о таких событиях заранее.
«Бенфика официально подтверждает переговоры о назначении тренером Жозе Моуриньо. В ближайшее время ожидаем официальное подписание контракта», – объявил клуб на фондовом рынке.
Моуриньо заменит наставника Бруну Лаже, которого уволили после поражения Карабаху в Лиге чемпионов.
Нового тренера получат украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по Киеву
Ироничный момент в Кубке Украины
Прикольно вийшло, вилетів з ЛЧ від Бенфіки, і Бенфіка звільнила тренера з яким перемогла його і найняла того тренера який програв їх попередньому тренеру.
Сам Моур вилетів з ЛЧ але всеодно потрапив в ЛЧ очоливши команду яка його вибила з ЛЧ.
Скільки отримає Мауріньо в разі звільнення з Бенфіки?