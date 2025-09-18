Бенфика подтвердила приход Моуриньо. Трубин и Судаков приготовились

Бенфика подтвердила назначение новым тренером Жозе Моуриньо, однако пока не на официальном сайте.

Сообщение о назначении Моуриньо появилось на фондовом рынке Португалии – Бенфика согласно местным законам обязана информировать о таких событиях заранее.

«Бенфика официально подтверждает переговоры о назначении тренером Жозе Моуриньо. В ближайшее время ожидаем официальное подписание контракта», – объявил клуб на фондовом рынке.

Моуриньо заменит наставника Бруну Лаже, которого уволили после поражения Карабаху в Лиге чемпионов.

Нового тренера получат украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.