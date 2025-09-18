Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика подтвердила приход Моуриньо. Трубин и Судаков приготовились
Португалия
18 сентября 2025, 13:43 | Обновлено 18 сентября 2025, 13:54
746
3

Бенфика подтвердила приход Моуриньо. Трубин и Судаков приготовились

Пока лишь на фондовом рынке

18 сентября 2025, 13:43 | Обновлено 18 сентября 2025, 13:54
746
3
Бенфика подтвердила приход Моуриньо. Трубин и Судаков приготовились
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Бенфика подтвердила назначение новым тренером Жозе Моуриньо, однако пока не на официальном сайте.

Сообщение о назначении Моуриньо появилось на фондовом рынке Португалии – Бенфика согласно местным законам обязана информировать о таких событиях заранее.

«Бенфика официально подтверждает переговоры о назначении тренером Жозе Моуриньо. В ближайшее время ожидаем официальное подписание контракта», – объявил клуб на фондовом рынке.

Моуриньо заменит наставника Бруну Лаже, которого уволили после поражения Карабаху в Лиге чемпионов.

Нового тренера получат украинцы Анатолий Трубин и Георгий Судаков.

По теме:
Жозе МОУРИНЬО: «Бенфика официально спросила, интересно ли мне это»
Романо назвал нового тренера Бенфики. Украинцев будет тренировать легенда
Украинские легионеры в еврокубках 2025/26: список игроков
Жозе Моуриньо Бенфика чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин
Иван Зинченко Источник: A Bola
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2025, 13:27 0
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Айнтрахт Франкфурт – Галатасарай. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября и начнется в 22:00 по Киеву

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 20:45 7
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Бокс | 18.09.2025, 00:13
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Футбол | 18.09.2025, 06:55
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
ПАЛКИН: «Очередная судейская ошибка. Кто заказчик судейского безобразия?»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перший Серед Рівних
Це вже не тренер а заробітчанин. 
Прикольно вийшло, вилетів з ЛЧ від Бенфіки, і Бенфіка звільнила тренера з яким перемогла його і найняла того тренера який програв їх попередньому тренеру. 
Сам Моур вилетів з ЛЧ але всеодно потрапив в ЛЧ очоливши команду яка його вибила з ЛЧ.
Ответить
0
Burevestnik
чи зможе Мауріньо зняти прокляття тренера Бенфіки в 1962 році?
Скільки отримає Мауріньо в разі звільнення з Бенфіки?
Ответить
0
ViAn
В 2000-му році Жозе вже звільняли із Бенфіки за провальну роботу. Зрозуміло, що він тоді був дуже молодим. І тут таке пафосне повернення після звільнення із Фенербахче.
Ответить
0
Популярные новости
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 6
Бокс
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
Источник: экс-игрока Динамо и Шахтера задержали при пересечении границы
16.09.2025, 20:59 34
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 2
Футбол
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
Прыжки в высоту. Дорощук взял 2.31 м, но остался четвертым в финале ЧМ
16.09.2025, 16:45 18
Другие виды
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
Источник: Суркис нашел замену Биловару в Динамо
17.09.2025, 04:19 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем