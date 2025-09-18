18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл (Англия) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В последний раз коллективы пересекались между собой аж в 2003 году.

В прошлом сезоне Ньюкасл занял пятое место в итоговой таблице АПЛ. Барселона выиграла трофей Ла Лиги.

Следующие соперники Ньюкасла и Барселоны в ЛЧ 2025/26:

Ньюкасл: Юнион Сен-Жиллуаз, Бенфика, Атлетик, Марсель, Байер, ПСВ, ПСЖ

Юнион Сен-Жиллуаз, Бенфика, Атлетик, Марсель, Байер, ПСВ, ПСЖ Барселона: ПСЖ, Олимпиакос, Брюгге, Челси, Айнтрахт Ф, Славия Прага, Копенгаген

Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.