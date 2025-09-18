Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 18 сентября в 22:00 по Киеву
18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл (Англия) и Барселона (Испания).
Поединок пройдет на арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В последний раз коллективы пересекались между собой аж в 2003 году.
В прошлом сезоне Ньюкасл занял пятое место в итоговой таблице АПЛ. Барселона выиграла трофей Ла Лиги.
Следующие соперники Ньюкасла и Барселоны в ЛЧ 2025/26:
- Ньюкасл: Юнион Сен-Жиллуаз, Бенфика, Атлетик, Марсель, Байер, ПСВ, ПСЖ
- Барселона: ПСЖ, Олимпиакос, Брюгге, Челси, Айнтрахт Ф, Славия Прага, Копенгаген
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
