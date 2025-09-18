Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Ньюкасл
18.09.2025 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
18 сентября 2025, 21:22 |
422
0

Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча Лиги чемпионов 18 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября 2025, 21:22 |
422
0
Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

18 сентября состоится матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Ньюкасл (Англия) и Барселона (Испания).

Поединок пройдет на арене Сент-Джеймс Парк в Ньюкасле. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В последний раз коллективы пересекались между собой аж в 2003 году.

В прошлом сезоне Ньюкасл занял пятое место в итоговой таблице АПЛ. Барселона выиграла трофей Ла Лиги.

Следующие соперники Ньюкасла и Барселоны в ЛЧ 2025/26:

  • Ньюкасл: Юнион Сен-Жиллуаз, Бенфика, Атлетик, Марсель, Байер, ПСВ, ПСЖ
  • Барселона: ПСЖ, Олимпиакос, Брюгге, Челси, Айнтрахт Ф, Славия Прага, Копенгаген

Ньюкасл – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Ньюкасл – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
С голом Фати. Брюгге разгромил Монако в Лиге чемпионов
Левандовский в нынешнем розыгрыше ЛЧ может сравниться с показателем Месси
ВИДЕО. Как Гримальдо снова забил со штрафного, сравняв счет в Копенгагене
Ньюкасл Барселона Лига чемпионов смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Футбол | 18 сентября 2025, 17:37 16
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины
Последний матч Лупашко? Карпаты уступили Буковине в Кубке Украины

Далее в этой паре идет на следующий этап представитель Первой лиги

Спортинг – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 18 сентября 2025, 20:52 0
Спортинг – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Спортинг – Кайрат. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Футбол | 18.09.2025, 07:07
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Бокс | 18.09.2025, 00:50
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
Головкин после встречи с Усиком принял неожиданное решение
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Футбол | 18.09.2025, 08:00
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
Кривбасс признал вину. Будет техническое поражение в Кубке Украины
17.09.2025, 18:45 24
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 89
Футбол
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
16.09.2025, 23:32 4
Футбол
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
Леннокс Льюис посоветовал звезде бокса не драться против Александра Усика
18.09.2025, 00:13
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13 2
Бокс
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
17.09.2025, 17:59 1
Футбол
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
17.09.2025, 12:35 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем