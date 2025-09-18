Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву: «Банальные слова, но...»
Сборная УКРАИНЫ
18 сентября 2025, 11:52 |
469
3

Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву: «Банальные слова, но...»

Евгений Левченко верит в успех национальной команды

18 сентября 2025, 11:52 |
469
3
Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву: «Банальные слова, но...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы сборной Украины в квалификации к чемпионату мира.

– Сборная Украины выйдет из группы?

– Конечно, о победе в группе не может быть и речи, а вот судьба второго места может решиться 10 октября в матче Исландия – Украина. Пока петух не клюнет нас в одно место, мы не можем собраться.

Так вот, тащить уже некуда. Подопечных Сергея Реброва не устраивает даже ничья, иначе о чемпионате мира можно будет забыть. Но если быть откровенным и посмотреть, как Исландия играла против Франции, в Рейкьявике нам будет очень сложно. Банальные слова, но нужно провести серьезный анализ и сделать выводы, чтобы быть конкурентоспособными хотя бы в будущем противостоянии, – сказал Левченко.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).

По теме:
Обновлен рейтинг ФИФА. Новая позиция сборной Украины, смена лидера
Есть тренер для сборной Украины. Интересная кандидатура
«Пока петух не клюнет…» Левченко – о сборной Украины
Сергей Ребров Евгений Левченко сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Футбол | 18 сентября 2025, 07:54 7
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»
Михаил МУДРИК: «Это моя жена. Ребята, стоит ли мне попробовать?»

Украинец симпатизирует Джордин Джонс

ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 20:45 8
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины
ФОТО. Шовковский в шоке от автогола Бленуце в Кубке Украины

Ироничный момент в Кубке Украины

Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Теннис | 17.09.2025, 16:44
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Испания – Украина – 0:2. Есть полуфинал! Камбек: Свитолина обыграла Бадосу
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 17.09.2025, 17:59
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Дождь, гол и две красные. Клуб Первой лиги вышел в 1/8 финала Кубка Украины
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Футбол | 18.09.2025, 12:11
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Брагару пояснил, почему не заиграл в Динамо, заговорив о Шовковском
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fly
Ось і настав момент коли виграш у Ісландії ми вважаєм якщо не чудом то точно буде подвигом. 
Ответить
+1
STAH
Порада реброву допоможе, як мертвому кадило…
Ответить
+1
kadaad .
Выиграют у Исландии!!?? Самому не смешно в такое верить? Пусть сначала у Азейбарджана попробуют выиграть кривоногие!!!
Ответить
0
Популярные новости
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
16.09.2025, 22:24
Хоккей
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
Александрия – Динамо – 1:2. 1/16 финала Кубка Украины. Видео голов и обзор
17.09.2025, 21:45 3
Футбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 8
Футбол
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
Ханс-Дитер ФЛИК: «То, что сделал Ламин Ямаль, непростительно»
18.09.2025, 07:07 2
Футбол
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 17
Футбол
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
Наоя Иноуэ назвал одного боксера, который сейчас лучше Усика и Кроуфорда
17.09.2025, 06:20 4
Бокс
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
Источник: известны сроки дисквалификации Мудрика, он пропустит не 4 года
17.09.2025, 08:19 15
Футбол
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
Дебютант принес победу. Динамо с трудом обыграло Александрию
17.09.2025, 20:50 92
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем