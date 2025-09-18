Экс-игрок сборной Украины дал совет Реброву: «Банальные слова, но...»

Бывший футболист национальной сборной Украины Евгений Левченко, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы сборной Украины в квалификации к чемпионату мира.

– Сборная Украины выйдет из группы?

– Конечно, о победе в группе не может быть и речи, а вот судьба второго места может решиться 10 октября в матче Исландия – Украина. Пока петух не клюнет нас в одно место, мы не можем собраться.

Так вот, тащить уже некуда. Подопечных Сергея Реброва не устраивает даже ничья, иначе о чемпионате мира можно будет забыть. Но если быть откровенным и посмотреть, как Исландия играла против Франции, в Рейкьявике нам будет очень сложно. Банальные слова, но нужно провести серьезный анализ и сделать выводы, чтобы быть конкурентоспособными хотя бы в будущем противостоянии, – сказал Левченко.

«Сине-желтые» провалили старт квалификации в Мундиаль. Подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2) и сыграли в ничью против Азербайджана (1:1).