Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне
Также французский нападающий повторил достижение Эрнана Креспо
В матче первого тура Лиги чемпионов «Интер» на выезде победил «Аякс» со счетом 2:0.
Дублем в составе гостей отметился французский нападающий Маркус Тюрам.
Эти голы стали знаковыми для футболиста.
Маркус Тюрам забил уже 100 голов в клубной карьере:
- 44 – «Боруссия» Менхенгладбах
- 38 – «Интер»
- 17 – «Генгам»
- 1 – «Сошо»
Французский нападающий стал лишь вторым игроком в истории «Интера», который в матче Лиги чемпионов сделал дубль головой. Первым был Эрнан Креспо в 2002 году, также против «Аякса» в выездной игре.
Последний раз Маркус Тюрам забивал два гола в матче Лиги чемпионов еще в 2020 году – в матче против «Реала».
🇫🇷 Marcus Thuram a inscrit le 100e but de sa carrière professionnelle en club (1 avec Sochaux, 17 avec Guingamp, 44 avec Mönchengladbach, 38 avec Inter Milan). #UCL #AjaxInter— Stats Foot (@Statsdufoot) September 17, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
Действующий победитель еврокубка начал с уверенной победы