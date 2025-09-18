Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне
Лига чемпионов
Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне

Также французский нападающий повторил достижение Эрнана Креспо

Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Тюрам

В матче первого тура Лиги чемпионов «Интер» на выезде победил «Аякс» со счетом 2:0.

Дублем в составе гостей отметился французский нападающий Маркус Тюрам.

Эти голы стали знаковыми для футболиста.

Маркус Тюрам забил уже 100 голов в клубной карьере:

  • 44 – «Боруссия» Менхенгладбах
  • 38 – «Интер»
  • 17 – «Генгам»
  • 1 – «Сошо»

Французский нападающий стал лишь вторым игроком в истории «Интера», который в матче Лиги чемпионов сделал дубль головой. Первым был Эрнан Креспо в 2002 году, также против «Аякса» в выездной игре.

Последний раз Маркус Тюрам забивал два гола в матче Лиги чемпионов еще в 2020 году – в матче против «Реала».

Интер Милан Аякс Лига чемпионов Маркус Тюрам статистика Эрнан Креспо
