Маркус Тюрам достиг отметки в 100 голов на клубном уровне

В матче первого тура Лиги чемпионов «Интер» на выезде победил «Аякс» со счетом 2:0.

Дублем в составе гостей отметился французский нападающий Маркус Тюрам.

Эти голы стали знаковыми для футболиста.

Маркус Тюрам забил уже 100 голов в клубной карьере:

44 – «Боруссия» Менхенгладбах

38 – «Интер»

17 – «Генгам»

1 – «Сошо»

Французский нападающий стал лишь вторым игроком в истории «Интера», который в матче Лиги чемпионов сделал дубль головой. Первым был Эрнан Креспо в 2002 году, также против «Аякса» в выездной игре.

Последний раз Маркус Тюрам забивал два гола в матче Лиги чемпионов еще в 2020 году – в матче против «Реала».