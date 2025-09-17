17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте мюнхенцы вышли вперед. Трево Чалоба отправил мяч в свои ворота, оформив автогол.

❗️ ВИДЕО. Автогол: как Бавария вышла вперед в матче Лиги чемпионов с Челси