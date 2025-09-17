Лига чемпионов17 сентября 2025, 22:28 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:49
ВИДЕО. Автогол: как Бавария вышла вперед в матче Лиги чемпионов с Челси
Трево Чалоба отправил мяч в свои ворота на 20-й минуте поединка первого тура еврокубка
17 сентября 2025, 22:28 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:49
17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.
Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 20-й минуте мюнхенцы вышли вперед. Трево Чалоба отправил мяч в свои ворота, оформив автогол.
❗️ ВИДЕО. Автогол: как Бавария вышла вперед в матче Лиги чемпионов с Челси
