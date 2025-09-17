Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Автогол: как Бавария вышла вперед в матче Лиги чемпионов с Челси
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 22:28 | Обновлено 17 сентября 2025, 22:49
Трево Чалоба отправил мяч в свои ворота на 20-й минуте поединка первого тура еврокубка

Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Бавария и Челси.

Коллективы играют на стадионе Альянц Арена в Мюнхене. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 20-й минуте мюнхенцы вышли вперед. Трево Чалоба отправил мяч в свои ворота, оформив автогол.

Трево Чалоба видео голов и обзор автогол Бавария Челси Бавария - Челси
Даниил Агарков
