Кубок Украины
17 сентября 2025, 23:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 23:36
ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»

Тренер – о годовщине смерти Гусина

ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»
ФК Динамо. Александр Шовковский

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После завершения матча главный тренер киевлян Александр Шовковский напомнил, что 17 сентября – 12 годовщина со дня смерти легенды «сине-белых» Андрея Гусина:

– Сегодня, к сожалению, годовщина смерти Андрея Гусина. Мы помним его. К сожалению, уже 12-й год как его нет с нами. Но он часть нашей динамовской семьи, мы всегда будем его помнить.

Погиб Гусин 17 сентября 2014 года на автодроме «Чайка» под Киевом, не справившись с управлением мотоциклом.

Динамо Киев Кубок Украины по футболу Александрия Александрия - Динамо смерть Андрей Гусин Александр Шовковский
Дмитрий Олейник Источник: ФК Динамо Киев
