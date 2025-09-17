ШОВКОВСКИЙ: «К сожалению, его с нами нет. Всегда будем о нем помнить»

17 сентября прошел матч 1/16 финала Кубка Украины 2025/26 между командами Александрия и Динамо Киев.

Коллективы сыграли на стадионе КСК «Ника». Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу киевлян.

После завершения матча главный тренер киевлян Александр Шовковский напомнил, что 17 сентября – 12 годовщина со дня смерти легенды «сине-белых» Андрея Гусина:

– Сегодня, к сожалению, годовщина смерти Андрея Гусина. Мы помним его. К сожалению, уже 12-й год как его нет с нами. Но он часть нашей динамовской семьи, мы всегда будем его помнить.

Погиб Гусин 17 сентября 2014 года на автодроме «Чайка» под Киевом, не справившись с управлением мотоциклом.