ВИДЕО. Мастер-класс по пенальти: легионер ЛНЗ не оставил шансов Металлисту
Марк Ассинор увеличил преимущество в матче Кубка Украины
17 сентября в 13:00 начался матч между клубами «Металлист» и ЛНЗ в 1/16 финала Кубка Украины.
Местом проведения футбольного поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.
Первый тайм завершился в пользу ЛНЗ, который реализовал свой шанс на 22-й минуте.
После перерыва номинальные гости получили возможность увеличить преимущество – судья назначил пенальти. К точке подошел Марк Ассинор, который не упустил шанс – 2:0.
ВИДЕО. Мастер-класс по пенальти: легионер ЛНЗ не оставил шансов Металлисту
