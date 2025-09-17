Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
17 сентября 2025, 14:20
ВИДЕО. Мастер-класс по пенальти: легионер ЛНЗ не оставил шансов Металлисту

Марк Ассинор увеличил преимущество в матче Кубка Украины

ФК ЛНЗ. Марк Ассинор

17 сентября в 13:00 начался матч между клубами «Металлист» и ЛНЗ в 1/16 финала Кубка Украины.

Местом проведения футбольного поединка стала арена «Авангард» в Ужгороде.

Первый тайм завершился в пользу ЛНЗ, который реализовал свой шанс на 22-й минуте.

После перерыва номинальные гости получили возможность увеличить преимущество – судья назначил пенальти. К точке подошел Марк Ассинор, который не упустил шанс – 2:0.

ВИДЕО. Мастер-класс по пенальти: легионер ЛНЗ не оставил шансов Металлисту

