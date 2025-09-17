Подал угловой и упал. Экс-игрок сборной Сербии умер во время матча

Бывший центральный полузащитник сборной Сербии Деян Милованович умер в возрасте 41 года во время матча ветеранов в Белграде.

Экс-игроку «Црвены Звезды» стало плохо после забитого гола на 7-й минуте. Милованович должен был исполнить подачу с углового, но потерял сознание. Медики оперативно провели реанимацию и доставили его в больницу, однако спасти бывшего футболиста было уже поздно.

Медицинская служба констатировала у Деяна двойной инфаркт, который унес его жизнь.

С заявлением после трагедии выступила Лига ветеранов, уведомив клубы-участники:

«Уважаемые представители клубов, несколько минут назад во время матча ветеранов скончался Деян Милованович, игрок ФК «Звездара». По этой причине следующий (внеочередной) тур, который должен был состояться 18.09, будет отложен».

На профессиональном футбольном уровне Милованович выступал с 2001 по 2014 год. За время карьеры полузащитник защищал цвета четырёх команд: «Црвена Звезда», «Вождовац» (оба – Сербия), «Ланс» (Франция), «Паниониос» (Греция).

Также Деян вызывался в ряды сборной Сербии, за которую отыграл два поединка.