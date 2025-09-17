Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Подал угловой и упал. Экс-игрок сборной Сербии умер во время матча
Другие новости
17 сентября 2025, 14:38 | Обновлено 17 сентября 2025, 14:47
649
0

Подал угловой и упал. Экс-игрок сборной Сербии умер во время матча

Сердце Деяна Миловановича не пережило двойной инфаркт

17 сентября 2025, 14:38 | Обновлено 17 сентября 2025, 14:47
649
0
Подал угловой и упал. Экс-игрок сборной Сербии умер во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Милованович

Бывший центральный полузащитник сборной Сербии Деян Милованович умер в возрасте 41 года во время матча ветеранов в Белграде.

Экс-игроку «Црвены Звезды» стало плохо после забитого гола на 7-й минуте. Милованович должен был исполнить подачу с углового, но потерял сознание. Медики оперативно провели реанимацию и доставили его в больницу, однако спасти бывшего футболиста было уже поздно.

Медицинская служба констатировала у Деяна двойной инфаркт, который унес его жизнь.

С заявлением после трагедии выступила Лига ветеранов, уведомив клубы-участники:

«Уважаемые представители клубов, несколько минут назад во время матча ветеранов скончался Деян Милованович, игрок ФК «Звездара». По этой причине следующий (внеочередной) тур, который должен был состояться 18.09, будет отложен».

На профессиональном футбольном уровне Милованович выступал с 2001 по 2014 год. За время карьеры полузащитник защищал цвета четырёх команд: «Црвена Звезда», «Вождовац» (оба – Сербия), «Ланс» (Франция), «Паниониос» (Греция).

Также Деян вызывался в ряды сборной Сербии, за которую отыграл два поединка.

По теме:
Спасатели планировали достать тело Дальмайер. В итоге отказались
Умер легендарный вратарь и шестикратный участник Матча всех звезд НХЛ
Раритетное фото из Манчестера. Компани трогательно простился с Хаттоном
смерть сборная Сербии по футболу Црвена Звезда ветераны
Андрей Витренко Источник: Sport Klub
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Футбол | 17 сентября 2025, 12:35 13
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил
Приход Мастантуоно вернул Реалу проблему, от которой клуб упорно уходил

Вы удивитесь, но здесь практически ни слова не будет про игру в футбол…

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 9
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба

Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 17.09.2025, 13:26
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Аякс – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Другие виды | 17.09.2025, 03:33
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Ярослава МАГУЧИХ: «Это и отличает профи от аматора. Все силы – на ЧМ»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
С сухим счетом. Украина одержала разгромную первую победу на ЧМ
16.09.2025, 10:10 11
Волейбол
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
Федецкий назвал тренера, который должен заменить Реброва в сборной Украины
16.09.2025, 10:02 6
Футбол
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
Сумасшедший мировой рекорд и второй финал Украины. Как прошел 3 день ЧМ
15.09.2025, 18:55 1
Другие виды
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
Абсолютному чемпиону мира Кроуфорду стреляли в голову. Что произошло?
15.09.2025, 23:31 1
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 11
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем