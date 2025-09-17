Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 14:30 | Обновлено 17 сентября 2025, 14:36
2487
6

Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию второй игры матчевого противостояния Испания – Украина

17 сентября 2025, 14:30 | Обновлено 17 сентября 2025, 14:36
2487
6
Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Svitolina Foundation. Элина Свитолина

17 сентября в китайском городе Шэьчжэнь состоится матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Украины и Испании.

Во второй игре на корт выйдут лидеры команд: Элина Свитолина (WTA 13) и Паула Бадоса (WTA 20). Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние Паулы и Элины. Счет 1:0 в пользу украинки.

Первое очко украинской команде принесла Марта Костюк, которая переиграла Джессику Бузас Манейро.

Третьей игрой в поединке Украины и Испании, в случае надобности, запланирована встреча тандемов Людмила Киченок / Надежда Киченок и Алена Большова / Кристина Букша.

Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

По теме:
Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк. Победа для сборной. Видеообзор матча
Марта КОСТЮК: «Это был сложный матч для меня. Я готовилась к ней с US Open»
Испания – Украина – 0:1. Первый балл сборной: Костюк дожала Бузас Манейро
Элина Свитолина Паула Бадоса смотреть онлайн женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Футбол | 17 сентября 2025, 14:22 11
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Футбол | 17 сентября 2025, 08:43 9
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер
Новости для Трубина и Судакова. Бенфику возглавит легендарный тренер

Жозе Моуриньо станет тренером португальского клуба

Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Футбол | 16.09.2025, 23:55
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
Ассисты Судакова. Карабах обыграл Бенфику с Трубиным – Кащук принес победу!
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Футбол | 16.09.2025, 19:39
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
В УАФ впервые прокомментировали допинговый скандал Мудрика
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Теннис | 17.09.2025, 11:03
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
chevars
Еліна схудла вже до неможна, на фоні дебелої Бадоси, мов коник 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Holl
Дуже багато помилок. А ось і 5 - 6 . А Бадоса розігралася і вже 0- 40. Еліна , ти можеш ! Ні не можеш . 
Ответить
0
chevars
Не вдався сетбол на подачі Бадоси, схоже справа йде до тай брейка
Ответить
0
Night Watch
Элина без кепки как Усик.
Ответить
0
chevars
Ребрейк у Еліни, гра продовжується
Ответить
0
Популярные новости
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
Конор МАКГРЕГОР: «Он заслуживает самого худшего. Слава Украине»
15.09.2025, 23:04 2
MMA
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
Пафос в Лиге чемпионов – это история не про сказку, а про деньги с «душком»
15.09.2025, 15:47 35
Футбол
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
Усик потерял первое место в обновленном рейтинге лучших боксеров мира
16.09.2025, 08:03 4
Бокс
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
Лидер Динамо отказался продлевать контракт и хочет уйти из клуба
17.09.2025, 07:02 11
Футбол
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
Кроуфорд отреагировал на слова Усика, что он лучший боксер в мире
17.09.2025, 05:13
Бокс
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
15.09.2025, 15:25 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем