Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию второй игры матчевого противостояния Испания – Украина
17 сентября в китайском городе Шэьчжэнь состоится матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Украины и Испании.
Во второй игре на корт выйдут лидеры команд: Элина Свитолина (WTA 13) и Паула Бадоса (WTA 20). Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.
Это будет второе очное противостояние Паулы и Элины. Счет 1:0 в пользу украинки.
Первое очко украинской команде принесла Марта Костюк, которая переиграла Джессику Бузас Манейро.
Третьей игрой в поединке Украины и Испании, в случае надобности, запланирована встреча тандемов Людмила Киченок / Надежда Киченок и Алена Большова / Кристина Букша.
Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.
