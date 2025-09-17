17 сентября в китайском городе Шэьчжэнь состоится матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Украины и Испании.

Во второй игре на корт выйдут лидеры команд: Элина Свитолина (WTA 13) и Паула Бадоса (WTA 20). Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Это будет второе очное противостояние Паулы и Элины. Счет 1:0 в пользу украинки.

Первое очко украинской команде принесла Марта Костюк, которая переиграла Джессику Бузас Манейро.

Третьей игрой в поединке Украины и Испании, в случае надобности, запланирована встреча тандемов Людмила Киченок / Надежда Киченок и Алена Большова / Кристина Букша.

Элина Свитолина – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.