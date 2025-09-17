Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раскрыты детали. Реал провел медицинское обследование звездного футболиста
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 13:40 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:42
1396
0

Раскрыты детали. Реал провел медицинское обследование звездного футболиста

Мадридский клуб представил результаты обследования Трента Александера-Арнольда

Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

16 сентября мадридский «Реал» на своём поле минимально обыграл «Марсель» в первом туре Лиги чемпионов (2:1).

В начале матча травму получил звездный защитник «сливочных» Трент Александер-Арнольд, которого пришлось заменить на 5-й минуте.

После европейского поединка мадридский клуб провёл детальное обследование футболиста и обнародовал результаты проверки.

Клубные врачи диагностировали у игрока мышечное повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Состояние здоровья Трента находится под контролем.

Марсель Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд Лига чемпионов травма
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Мадрид
