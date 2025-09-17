Лига чемпионов17 сентября 2025, 13:40 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:42
1396
0
Раскрыты детали. Реал провел медицинское обследование звездного футболиста
Мадридский клуб представил результаты обследования Трента Александера-Арнольда
17 сентября 2025, 13:40 | Обновлено 17 сентября 2025, 13:42
1396
0
16 сентября мадридский «Реал» на своём поле минимально обыграл «Марсель» в первом туре Лиги чемпионов (2:1).
В начале матча травму получил звездный защитник «сливочных» Трент Александер-Арнольд, которого пришлось заменить на 5-й минуте.
После европейского поединка мадридский клуб провёл детальное обследование футболиста и обнародовал результаты проверки.
Клубные врачи диагностировали у игрока мышечное повреждение двуглавой мышцы бедра левой ноги. Состояние здоровья Трента находится под контролем.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2025, 19:39 35
В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле
Футбол | 17 сентября 2025, 07:32 10
Вратаря мобилизовали в ряды сил обороны
Бокс | 17.09.2025, 05:13
Футбол | 17.09.2025, 08:19
Футбол | 17.09.2025, 14:37
Комментарии 0
Популярные новости
16.09.2025, 00:07
16.09.2025, 07:07 10
16.09.2025, 10:02 6
16.09.2025, 08:03 4
17.09.2025, 07:02 11
15.09.2025, 15:25 12
15.09.2025, 18:55 1