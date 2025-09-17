Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал может остаться без звездного футболиста после матча Лиги чемпионов
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 11:07
Защитник Трент Александер-Арнольд рискует пропустить от двух недель до двух месяцев

Реал может остаться без звездного футболиста после матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» может потерять звездного футболиста после матча первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 16 сентября, подопечные Хаби Алонсо на домашнем стадионе одолели французский «Марсель» со счетом 2:1.

Успех королевского клуба был омрачен травмой защитника Трента Александер-Арнольда, который вышел в стартовом составе, однако уже на пятой минуте был вынужден покинуть поле.

По предварительным данным, английский футболист травмировал подколенное сухожилие и может пропустить от двух недель до двух месяцев. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Трент в ближайшее время пройдет углубленное медицинское обследование, по итогам которого станут известны детали травмы.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что повреждение может оказаться не таким страшным, как показалось на первый взгляд, однако призвал подождать вердикта врачей.

Трент перебрался в Испанию из английского «Ливерпуля» во время летнего трансферного окна и подписал контракт на пять лет. В нынешнем сезоне провел десять матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Лига чемпионов Реал Мадрид Марсель Трент Александер-Арнольд Хаби Алонсо Фабрицио Романо
Николай Титюк Источник: Фабрицио Романо
