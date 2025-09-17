ВИДЕО. Как сборная Украины исполнила гимн страны перед матчем с Испанией

17 сентября стартовало матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Испании и Украины.

Перед началом поединка сине-желтые исполнили национальный гимн страны.

В первой игре противостоянии на корт вышли Марта Костюк и Джессика Бузас Манейро. Далее запланирован поединок Элины Свитолиной и Паулы Бадосы.

Украина впервые выступает в финальной части КБДК. В случае победы над Испанией, в полуфинале украинки поборются против команды Италии.

