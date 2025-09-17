Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Марта Костюк – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 12:05 | Обновлено 17 сентября 2025, 12:06
Марта Костюк – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первой игры матчевого противостояния КБДК Украина – Испания

Svitolina Foundation. Марта Костюк

17 сентября в китайском городе Шэьчжэнь состоится матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025 между сборными Украины и Испании.

В первой игры на корт выйдут вторые номера команд: Марта Костюк (WTA 26) и Джессика Бузас Манейро (WTA 51). Ориентировочное время начала матча – 12:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние Марты и Джессики.

Второй игрой в поединке Украины и Испании запланирована встреча Элины Свитолиной и Паулы Бадосы.

Марта Костюк – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна бесплатно на YouTube-канале Setanta Sports, а также на телеканале SetantaSports+ и платформе setantasports.com.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Андрій Заліщук
Давай, Мартуся!!!
