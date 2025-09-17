Сборные Украины и Испании назвали составы на четвертьфинал КБДК-2025

Сборные Испании и Украины объявили составы на матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Марта Костюк сыграет против Джессики Бузас Манейро, Элина Свитолина поборется против Паулы Бадосы. На парный поединок предварительно заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Алена Большова / Кристина Букша.

Первая игра стартует в 12:00 по Киеву. Дальше поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Финальная часть КБДК-2025 проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые выступает на неофициальном чемпионате мира по теннису.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина