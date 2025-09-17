Сборные Украины и Испании назвали составы на четвертьфинал КБДК-2025
Марта Костюк сыграет против Бузас Манейро, Свитолина поборется против Бадосы
Сборные Испании и Украины объявили составы на матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.
Марта Костюк сыграет против Джессики Бузас Манейро, Элина Свитолина поборется против Паулы Бадосы. На парный поединок предварительно заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Алена Большова / Кристина Букша.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Первая игра стартует в 12:00 по Киеву. Дальше поединки будут начинаться по завершению предыдущих.
Финальная часть КБДК-2025 проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые выступает на неофициальном чемпионате мира по теннису.
🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Испания – Украина
- Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк
- Паула Бадоса – Элина Свитолина
- Алена Большова / Кристина Букша – Людмила Киченок / Надежда Киченок
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В ассоциации сообщили, что не являются стороной в этом деле
В японском Токио разыграны медали ЧМ-2025 в прыжках в высоту