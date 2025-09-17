Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Билли Джин Кинг
17 сентября 2025, 11:16 | Обновлено 17 сентября 2025, 11:19
Сборные Украины и Испании назвали составы на четвертьфинал КБДК-2025

Марта Костюк сыграет против Бузас Манейро, Свитолина поборется против Бадосы

Сборные Украины и Испании назвали составы на четвертьфинал КБДК-2025
Svitolina Foundation. Элина Свитолина и Илья Марченко

Сборные Испании и Украины объявили составы на матчевое противостояние 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг 2025.

Марта Костюк сыграет против Джессики Бузас Манейро, Элина Свитолина поборется против Паулы Бадосы. На парный поединок предварительно заявлены тандемы Людмила Киченок / Надежда Киченок и Алена Большова / Кристина Букша.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Первая игра стартует в 12:00 по Киеву. Дальше поединки будут начинаться по завершению предыдущих.

Финальная часть КБДК-2025 проходит в китайском городе Шэньчжэнь. Украина впервые выступает на неофициальном чемпионате мира по теннису.

🏆 Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Испания – Украина

  • Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк
  • Паула Бадоса – Элина Свитолина
  • Алена Большова / Кристина Букша – Людмила Киченок / Надежда Киченок

По теме:
Марта Костюк – Джессика Бузас Манейро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Билли Джин Кинг 2025. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Алена Большова Элина Свитолина Марта Костюк Надежда Киченок Людмила Киченок Паула Бадоса Джессика Бузас Манейро Кристина Букша женская сборная Украины по теннису женская сборная Испании по теннису Испания - Украина Кубок Билли Джин Кинг
