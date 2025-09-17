Что с Ямалем? Барселона определилась с заявкой на первый тур Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона» опубликовала список футболистов, которые отправятся с командой на первый матч Лиги чемпионов против «Ньюкасла».

В списке игроков отсутствует один из лидеров клуба – Ламин Ямал, получивший травму в расположении сборной Испании.

Из-за дискомфорта в ноге Ламин пропустил несколько тренировок и не принимал участия в матче Ла Лиги против «Валенсии» (6:0).

Поединок между «Ньюкаслом» и «Барселоной» состоится 18 сентября на арене «Сент-Джеймс Парк», старт встречи – в 22:00.