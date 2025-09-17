Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ в ЛЧ
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 11:24 |
Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ в ЛЧ

Вместо украинского защитника и Бералдо на поле выйдет пара Пачо – Маркиньос

Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кварацхелия и Забарный

В среду, 17 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и итальянская «Аталанта». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В этом противостоянии парижской команде не помогут два важных игрока – вингер Усман Дембеле получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Франции против Украины. Еще один вингер Дезире Дуэ травмировал икроножную мышцу и выбыл на срок от трех до четырех недель.

По информации французской прессы, главный тренер ПСЖ Луис Энрике намерен сделать несколько изменений в стартовом составе по сравнению с последним поединком в чемпионате против «Ланса» (2:0).

На правом фланге атаки сыграет Ли Кан Ин, так как грузинский вингер Хвича Кварацхелия почувствовал дискомфорт и не готов провести на поле все 90 минут. Изменения коснутся и защиты – из четырех игроков, которые провели матч Лиги 1, против «Аталанты» выйдет только Ашраф Хакими.

Вместо Ильи Забарного, Лукаса Бералдо и Лукаса Эрнандеса зрители увидят Уильяна Пачо, Маркиньоса и Нуно Мендеша.

Энрике считает пару Пачо – Маркиньос основной, в то время как защитник сборной Украыны Забарный будет выходить на поле в менее важных поединках чемпионата или Кубка Франции.

Ориентировочный состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Аталанты:

По теме:
Карабах стал первым клубом из Азербайджана, который победил в матче ЛЧ
Арне СЛОТ: «Исак может сыграть против Атлетико. Но точно не 90 минут»
Феликс НМЕЧА: «Второй тайм был гораздо более открытым»
Лига чемпионов ПСЖ Аталанта Илья Забарный Ашраф Хакими Лукас Бералдо Уильян Пачо Маркиньос Лукас Эрнандес Нуну Мендеш Ли Кан Ин Хвича Кварацхелия Луис Энрике
Николай Титюк Источник: Le Parisien
Burevestnik
ну і добре, нехай трохи відпочине.
SHN
Ну понимали же,что игрока запаса берут. Отсюда и торговля 2 месяца.
Но  раздували,что звезда под основу.
