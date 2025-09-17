Где Забарный? Энрике выбрал центральных защитников на матч ПСЖ в ЛЧ

В среду, 17 сентября, состоится матч первого тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором сыграют французский ПСЖ и итальянская «Аталанта». Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В этом противостоянии парижской команде не помогут два важных игрока – вингер Усман Дембеле получил повреждение задней поверхности бедра в матче сборной Франции против Украины. Еще один вингер Дезире Дуэ травмировал икроножную мышцу и выбыл на срок от трех до четырех недель.

По информации французской прессы, главный тренер ПСЖ Луис Энрике намерен сделать несколько изменений в стартовом составе по сравнению с последним поединком в чемпионате против «Ланса» (2:0).

На правом фланге атаки сыграет Ли Кан Ин, так как грузинский вингер Хвича Кварацхелия почувствовал дискомфорт и не готов провести на поле все 90 минут. Изменения коснутся и защиты – из четырех игроков, которые провели матч Лиги 1, против «Аталанты» выйдет только Ашраф Хакими.

Вместо Ильи Забарного, Лукаса Бералдо и Лукаса Эрнандеса зрители увидят Уильяна Пачо, Маркиньоса и Нуно Мендеша.

Энрике считает пару Пачо – Маркиньос основной, в то время как защитник сборной Украыны Забарный будет выходить на поле в менее важных поединках чемпионата или Кубка Франции.

Ориентировочный состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов против Аталанты: