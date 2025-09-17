Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Александрия
17.09.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз
17 сентября 2025, 09:02 | Обновлено 17 сентября 2025, 09:13
1532
9

Александрия – Динамо. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Украины

Поединок состоится 17 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

17 сентября, в рамках 1/16 Кубка Украины сойдутся Александрия и Динамо Киев. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

Александрия

Этот сезон действующий вице-чемпион Украины начал катастрофически, шесть поражений подряд во всех турнирах. С еврокубков вылетели, не сумев добраться до основной сетки Лиги конференций, проиграв оба матча Партизану. В чемпионате команда проиграла четыре матча кряду, только в последнем туре удалось обыграть дома ЛНЗ Черкассы со счетом – 4:1.

Такой стартовый провал можно было предвидеть, ушел главный тренер, с которым добились высокого результата, также клуб покинули некоторые сильные игроки. В УПЛ Александрия идет на 14-м месте, опережая двоих конкурентов только по дополнительным показателям. Сейчас расклад таков, что надо думать о сохранении прописки, а не национальном кубке.

Динамо Киев

Столичный клуб тоже не впечатляет, в еврокубках начали с квалификации Лиги чемпионов, а сыграют только в основной сетке Лиги конференций. После пяти туров УПЛ Динамо делит лидерство, набрав 13 очков в пяти играх.

В последнем туре подопечные Александра Шовковского допустили первую осечку в чемпионате, не сумев обыграть в дерби Оболонь – 2:2, соперник сравнял счет уже в компенсированное время. Клуб продал лучшего бомбардира УПЛ последних двух сезонов Владислава Ваната, заменить таких игроков сложно, хотя нельзя сказать, что команда сильно зависит от определенного футболиста.

Поскольку еврокампания не удалась, нужно бороться за все трофеи на внутренней арене, в идеале, надо сделать «золотой дубль».

Личные встречи

В очных противостояниях киевляне владеют значительным преимуществом. Динамо в прошлом сезоне одержали домашнюю победу со счетом 3:0, а в гостях была нулевая ничья.

Прогноз

На бумаге гости котируются фаворитами, однако, никто не хочет вылетать из турнира на такой ранней стадии.

Жду сложной и непредсказуемой битвы, которая может завершиться с любым исходом. Поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,95.

Прогноз Sport.ua
Александрия
17 сентября 2025 -
18:00
Динамо Киев
Александрия Динамо Киев Александрия - Динамо Кубок Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
