Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Бавария
17.09.2025 22:00 - : -
Челси
Лига чемпионов
17 сентября 2025, 00:06 | Обновлено 17 сентября 2025, 00:11
Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Матч начнется 17 сентября в 22:00 по Киеву

Бавария – Челси. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
ФК Бавария

В среду, 17 сентября состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги чемпионов между мюнхенской «Баварией» и лондонским «Челси». По киевскому времени игра начнется в 22:00.

Бавария Мюнхен

Действующие чемпионы Германии начали сезон с победы в Суперкубке, где они в финальном поединке победили «Штутгарт» со счетом 2:1. В Бундеслиге немцы также стартовали феерически, одержав 3 победы в играх против «РБ Лейпцига», «Аусбурга» и «Гамбурга» с общим счетом 14:2. 9 баллов на счету позволяют «Баварии» занимать 1-е место турнирной таблицы чемпионата.

Путь в Кубке Германии коллектив начал с нервной победы 3:2 над «Вееном» из 3-й Бундеслиги. Летом состав команды изменился не слишком сильно – был подписан Луис Диаз из «Ливерпуля» и взят в аренду Николас Джексон из «Челси». В то же время «мюнхенцев» покинули Жоау Палинья, который арендовал «Тоттенхэм» и Кингсли Коман, перешедший в саудовский «Аль-Насср».

Челси

Действующие чемпионы мира и победители Лиги конференций также уверенно начали сезон. В 4-х стартовых турах Премьер-лиги команда одержала две победы против «Вест Хэма» и «Фулхэма», а также сыграла вничью с «Кристал Пелас» и «Брентфордом». 8 зачетных пунктов на счету позволяют лондонцам занимать 5-е место турнирной таблицы.

Летняя трансферная кампания клуба была очень хорошей. «Челси» усилили практически все проблемные позиции, подписав Делапа, Жоау Педро, Гарначо, Хато, Эстевана и других футболистов. Также клубу удалось неплохо заработать, продав несколько ненужных игроков.

Личные встречи

Последний раз клубы встречались между собой еще в 2020 году в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда в обеих играх с общим счетом 7:1 победы одержала мюнхенская «Бавария».

Интересные факты

  • В 5-х официальных поединках этого сезона «Бавария» уже отметилась 19 забитыми голами.
  • «Челси» в свою очередь забили 9 мячей в текущем сезоне АПЛ – лучший результат среди всех коллективов.
  • Беспроигрышная серия «Челси» продолжается уже 11 игр подряд.
  • «Бавария» забила первой в каждом из 8 последних поединков.

Возможные стартовые составы

Бавария: Нойер – Станишич, Та, Упвмекано, Лаймер – Горецка, Киммих – Диас, Олисе, Гнабри – Кейн

Челси: Санчес – Кукурелья, Чалоба, Адарабио, Джеймс – Фернандес, Кайседо – Нету, Палмер, Эстеван – Жоау Педро

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Бавария
17 сентября 2025 -
22:00
Челси
По теме:
Тимоти Веа повторил достижение своего отца
ФОТО. Мбаппе – лучший игрок матча Реала с Марселем. Очень высокая оценка
Таблица Лиги чемпионов. Феерия Юве, шоу Мбаппе, ассист Судакова, гол Кащука
Бавария Челси Лига чемпионов Бавария - Челси прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
