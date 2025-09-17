Венсан КОМПАНИ: «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов»

Бельгийский тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани дал несколько комментариев перед матчем первого тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором его подопечные встретятся с «Челси»:

«Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Другой цели нет. Конечно, другие команды тоже хотят выиграть. Сейчас мы сосредоточены только на «Челси», но мечта остается».

«Если мы выиграем шесть матчей, то войдем в восьмерку лучших. Четыре победы достаточно для плей-офф. Эта фаза очень интересная. В новом формате много драматизма, и я думаю, что болельщикам это нравится. Нас ждет тяжелый путь с «Челси», «Арсеналом» и «ПСЖ», но мы хотим финишировать в восьмерке лучших».

