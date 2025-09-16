Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Артем «впечатлен» интеллектуальными способностями вратаря
Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу.
По информации SportArena, 33-летний голкипер, который в разные годы защищал цвета Динамо, Шахтера, Металлиста и Черноморца, пытался выехать из Украины. Неофициальные источники утверждают, что после инцидента Рудько в настоящее время проходит базовую подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины.
На эту новость отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский:
«П****ц, только что узнал. Ну мозгов...»
