Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу

Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу.

По информации SportArena, 33-летний голкипер, который в разные годы защищал цвета Динамо, Шахтера, Металлиста и Черноморца, пытался выехать из Украины. Неофициальные источники утверждают, что после инцидента Рудько в настоящее время проходит базовую подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины.

На эту новость отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский:

«П****ц, только что узнал. Ну мозгов...»