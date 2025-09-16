Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 23:32 |
Милевский лаконично отреагировал на попытку побега Рудько за границу

Артем «впечатлен» интеллектуальными способностями вратаря

Артем Милевский

Экс-вратарь киевского Динамо, Шахтера и сборных Украины Артур Рудько был задержан при попытке нелегально пересечь государственную границу.

По информации SportArena, 33-летний голкипер, который в разные годы защищал цвета Динамо, Шахтера, Металлиста и Черноморца, пытался выехать из Украины. Неофициальные источники утверждают, что после инцидента Рудько в настоящее время проходит базовую подготовку в учебном центре Вооруженных сил Украины.

На эту новость отреагировал бывший футболист национальной сборной Украины Артем Милевский:

«П****ц, только что узнал. Ну мозгов...»

Дмитрий Вус Источник: Telegram
