Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Стало известно, как тренер попрощался с Неймаром
Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассказал, какие последние слова были адресованы Неймару от Луиса Энрике после решения прекратить сотрудничество.
«Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ», — цитирует Энрике Кампос.
Неймар летом 2025 года перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а после чего решил продолжить карьеру в бразильском «Сантосе».
В этом сезоне на счету бразильца 23 матча, шесть голов и три результативные передачи.
Ранее звезда сборной Бразилии и Сантоса Неймар был очень близок к своей первой крупной победе в покере на чемпионате мира PokerStars.
