  4. Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»
Франция
29 сентября 2025, 20:02 |
Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»

Стало известно, как тренер попрощался с Неймаром

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассказал, какие последние слова были адресованы Неймару от Луиса Энрике после решения прекратить сотрудничество.

«Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ», — цитирует Энрике Кампос.

Неймар летом 2025 года перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а после чего решил продолжить карьеру в бразильском «Сантосе».

В этом сезоне на счету бразильца 23 матча, шесть голов и три результативные передачи.

Ранее звезда сборной Бразилии и Сантоса Неймар был очень близок к своей первой крупной победе в покере на чемпионате мира PokerStars.

Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
