Луис ЭНРИКЕ: «Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос рассказал, какие последние слова были адресованы Неймару от Луиса Энрике после решения прекратить сотрудничество.

«Хорошо, что ты решил уйти из ПСЖ», — цитирует Энрике Кампос.

Неймар летом 2025 года перешел в саудовский «Аль-Хиляль», а после чего решил продолжить карьеру в бразильском «Сантосе».

В этом сезоне на счету бразильца 23 матча, шесть голов и три результативные передачи.

