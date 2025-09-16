Арне СЛОТ: «У нас тяжелый старт сезона. Бернли пропустил 14 мячей за сезон»

Павел Буренко оставил интересное сообщение в соцсетях. Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал привычку его команды забивать голы в АПЛ на последних минутах

«Да, все очень сосредоточены на том, что мы часто одерживаем победу в конце игры. Но это опять же во многом связано и с соперниками, против которых мы играли.

Конечно, это частично связано и с нашей физической готовностью – мы можем постоянно давить и делать разницу в финальной части матча.

Но если играешь против, возможно, не столь сильных команд, то можно победить и раньше. Это скорее показывает, насколько сложным был наш календарь в первых турах.

А потом люди говорят: «О чем ты говоришь? Вы ведь играли и с «Бернли». Но в прошлом сезоне эта команда пропустила всего 14 голов за весь чемпионат»».