Известны составы на матч Реал – Марсель. Алонсо удивил суперзвезду
Матч начнется в 22:00 по Киеву
Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.
Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо оставил в запасе Андрея Лунина – в старте выйдет Тибо Куртуа. Вместе с Луниным матч в запасе начнет и звездный вингер Винисиус Жуниор.
є
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американец рассказал жуткую историю из прошлого
Михайленко назвал состав на чемпионат мира в Чили