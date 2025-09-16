Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 21:10 |
0

Известны составы на матч Реал – Марсель. Алонсо удивил суперзвезду

Матч начнется в 22:00 по Киеву

Известны составы на матч Реал – Марсель. Алонсо удивил суперзвезду
колаж Sport.ua

Во вторник, 16 сентября, состоится матч 1-го раунда основного этапа Лиги чемпионов 2025/26 между мадридским «Реалом» и «Марселем».

Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», который находится в столице Испании Мадриде.

Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч.

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо оставил в запасе Андрея Лунина – в старте выйдет Тибо Куртуа. Вместе с Луниным матч в запасе начнет и звездный вингер Винисиус Жуниор.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
