Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Атлетик – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига чемпионов
16 сентября 2025, 19:50 |
390
0

Атлетик – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26

16 сентября 2025, 19:50 |
390
0
Атлетик – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.

Коллективы играют на стадионе Сан-Мамес в Испании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября

Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал Лондон (Англия) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Атлетик – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Промис Дэвид стал автором первого гола в Лиге чемпионов сезона 2025/26
ВИДЕО. Как был забит первый гол нового сезона Лиги чемпионов
ПСВ – Юнион Сен-Жилуаз. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Атлетик Бильбао Арсенал Лондон Лига чемпионов видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Футбол | 16 сентября 2025, 07:07 10
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды
Известный клуб предложил Шахтеру 30 миллионов евро за лидера команды

Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»

Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 16 сентября 2025, 20:46 7
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Карабах. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Футбол | 16.09.2025, 14:34
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Ман Сити вне топ-8, Челси – в. Прогнозы на этап лиги ЛЧ 2025/26
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Довбик получил вариант трансфера из Ромы в чемпионат, о котором мечтает
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
Холанд решил уйти из Ман Сити. Известно, за какой клуб хочет играть Эрлинг
15.09.2025, 08:23 1
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 2
Футбол
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
16.09.2025, 09:00 2
Футбол
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
15.09.2025, 16:51 16
Другие виды
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
Сельта – Жирона – 1:1. Как забил Ванат. Видео голов и обзор матча
14.09.2025, 17:31 2
Футбол
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
16.09.2025, 00:17 3
Футбол
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
ФОТО. Усик встретился с боксером, из-за которого едва не завершил карьеру
15.09.2025, 03:10 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем