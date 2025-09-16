Лига чемпионов16 сентября 2025, 19:50 |
390
0
Атлетик – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов 2025/26
16 сентября 2025, 19:50 |
390
0
16 сентября проходит матч первого тура Лиги чемпионов 2025/26 между командами Атлетик Бильбао и Арсенал Лондон.
Коллективы играют на стадионе Сан-Мамес в Испании. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
Лига чемпионов 2025/26. 1-й тур, 16 сентября
Атлетик Бильбао (Испания) – Арсенал Лондон (Англия) – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
Атлетик – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 сентября 2025, 07:07 10
Алиссон Сантана заинтересовал «РБ Лейпциг»
Футбол | 16 сентября 2025, 20:46 7
Поединок состоится 16 сентября в 22:00 по Киеву
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Футбол | 16.09.2025, 14:34
Футбол | 16.09.2025, 07:34
Комментарии 0
Популярные новости
15.09.2025, 08:23 1
15.09.2025, 07:36 2
16.09.2025, 09:00 2
15.09.2025, 16:51 16
14.09.2025, 21:20 8
14.09.2025, 17:31 2
16.09.2025, 00:17 3
15.09.2025, 03:10 2