Полесье Ставки – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

17 сентября, в рамках Кубка Украины свою встречу проведут Полесье Ставки и Шахтер Донецк. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Полесье Ставки

О Полесье уже много знают в Украине, но в этом матче сыграет не представитель УПЛ, а аматорский клуб из житомирской области села Ставки. Сыграть против самого Шахтера, для команды уже большое событие. В предыдущем круге национального кубка, удалось уверенно обыграть Ребел из Второй лиги – 3:0, два мяча забили, играя в большинстве.

В прошлом сезоне Полесье заняло четвертое место в чемпионате Киевской области, выигрывало в свое время Кубок Киевской и Житомирской областей. Достижения можно считать неплохими, как для не профессионального клуба, однако им придется столкнуться с многократным чемпионом страны.

Шахтер Донецк

«Горняки» в этом сезоне смотрятся неплохо, однако, клубу не всегда удавалось добиться желаемого результата. В еврокубках Шахтер сыграет в основной сетке Лиги конференций, хотя начинали с квалификации Лиги Европы.

В чемпионате команда пока идет на третьем месте, отставая от парочки лидеров на два очка. Шахтер пока идет без поражений в УПЛ, 3 победы и две ничьи, команда еще не проигрывала в основное время, в текущем сезоне. Недавно клуб продал фактически своих лидеров Кевина и Судакова, заменить их будет непросто. В последнем туре команда провела не лучший матч против Металлист 1925, сыграв 1:1, при этом, главный тренер Арда Туран остался недоволен судейством. Шахтер является действующим обладателем Кубка Украины, поэтому защищает свой титул.

Прогноз

Играет аматорская команда, против одного из главных грандов страны, конечно, силы не будут равными.

Тот случай, когда Арда Туран в полной мере может применить ротацию состава. Конечно, раньше клубы между собой никогда не играли. Матч пройдет на стадионе в Буче, так что Полесье только формально играет дома. Ожидаю полного контроля от «горняков», поэтому ставлю на их комфортную победу с форой -3 гола за 1,84.