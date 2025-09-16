Сборные Италии и Китая назвали составы на матчевое противостояние КБДК-2025
Поединок 1/4 финала начнется 16 сентября в 12:00 по Киеву
16 сентября в китайском городе Шэньчжэнь стартует финальная часть командного турнира Кубка Билли Джин Кинг 2025.
В 12:00 матчевое противостояние 1/4 финала начнут сборные Италии и Китая.
Капитаны команд назвали составы на поединок.
Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала
Италия – Китай
- Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ
- Жасмин Паолини – Ван Синьюй
- Жасмин Паолини / Сара Эррани – Цзян Синьюй / Чжан Шуай
Победительницы противостояния в полуфинале поборются либо против Испании, либо против Украины.
Итальянки являются действующими победительницами неофициального чемпионата мира по теннису.
