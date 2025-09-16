Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сборные Италии и Китая назвали составы на матчевое противостояние КБДК-2025
Кубок Билли Джин Кинг
16 сентября 2025, 11:24 |
77
0

Поединок 1/4 финала начнется 16 сентября в 12:00 по Киеву

Сборные Италии и Китая назвали составы на матчевое противостояние КБДК-2025
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября в китайском городе Шэньчжэнь стартует финальная часть командного турнира Кубка Билли Джин Кинг 2025.

В 12:00 матчевое противостояние 1/4 финала начнут сборные Италии и Китая.

Капитаны команд назвали составы на поединок.

Кубок Билли Джин Кинг 2025. 1/4 финала

Италия – Китай

  • Элизабетта Коччаретто – Юань Юэ
  • Жасмин Паолини – Ван Синьюй
  • Жасмин Паолини / Сара Эррани – Цзян Синьюй / Чжан Шуай

Победительницы противостояния в полуфинале поборются либо против Испании, либо против Украины.

Итальянки являются действующими победительницами неофициального чемпионата мира по теннису.

По теме:
Где смотреть онлайн матчи сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг 2025
ФОТО. Завацкая приехала в Китай поддержать сборную. Ее тренер – Марченко
БАДОСА: «Это были трудные пару месяцев. День за днем я чувствую себя лучше»
Элизабетта Коччаретто Цзян Синьюй Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Италии по теннису женская сборная Китая по теннису Юань Юэ Жасмин Паолини Ван Синьюй Сара Эррани Чжан Шуай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
