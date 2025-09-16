Полузащитник Вереса: «После удаления Кудровка создала нам несколько угроз»

В пятом туре УПЛ футболисты «Вереса» взяли верх над «Кудровкой» – 2:0 и покинули зону вылета.

Полузащитник клуба из Ровного Владислав Шарай эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам одержать важную победу:

«Конечно, забитый в дебюте Виталием Бойко гол сыграл свою положительную роль. Если учесть, что он отличился точным ударом в предыдущем туре в Черкассах, а затем и в спарринге с «Рухом», то смело можно сказать, что это результат наработок на тренировках.

Была ли ставка на быстрый гол? Знаете, мы всегда стараемся с первых минут давить на соперника, затруднять ему

контроль мяча, а там уже, как получится. Такая вспышка активности позволила открыть счет. Кстати, и второй мяч оказался в воротах гостей в нужный момент – в начале второго тайма.

Повлияло ли удаление нашего Дениса Ндукве? В определенной степени, потому что оказавшись в большинстве, гости создали несколько угроз. Однако благодаря проведенным заменам и тактическим перестановкам мы не позволили «Кудровке» вернуть интригу.

Считаю, что счет по игре. Не может не радовать, что, наконец, удалось прервать четырехматчевую безвыигрышную домашнюю серию».

