Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
16 сентября 2025, 09:23 | Обновлено 16 сентября 2025, 09:24
Полузащитник Вереса: «После удаления Кудровка создала нам несколько угроз»

Владислав Шарай об игре с новичком УПЛ 

ФК Верес. Владислав Шарай

В пятом туре УПЛ футболисты «Вереса» взяли верх над «Кудровкой» – 2:0 и покинули зону вылета.

Полузащитник клуба из Ровного Владислав Шарай эксклюзивно для Sport.ua рассказал, что помогло хозяевам одержать важную победу:

«Конечно, забитый в дебюте Виталием Бойко гол сыграл свою положительную роль. Если учесть, что он отличился точным ударом в предыдущем туре в Черкассах, а затем и в спарринге с «Рухом», то смело можно сказать, что это результат наработок на тренировках.

Была ли ставка на быстрый гол? Знаете, мы всегда стараемся с первых минут давить на соперника, затруднять ему
контроль мяча, а там уже, как получится. Такая вспышка активности позволила открыть счет. Кстати, и второй мяч оказался в воротах гостей в нужный момент – в начале второго тайма.

Повлияло ли удаление нашего Дениса Ндукве? В определенной степени, потому что оказавшись в большинстве, гости создали несколько угроз. Однако благодаря проведенным заменам и тактическим перестановкам мы не позволили «Кудровке» вернуть интригу.

Считаю, что счет по игре. Не может не радовать, что, наконец, удалось прервать четырехматчевую безвыигрышную домашнюю серию».

Ранее дебютант «Вереса» прокомментировал первую игру за клуб.

