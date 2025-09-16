Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика
16 сентября 2025, 09:12
Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика

Главные новости за 15 сентября на Sport.ua

Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика
Скриншот. Александр Усик

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 сентября.

Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне
Товарищеский поединок носил благотворительный характер

1B Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1. Усик на поле. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор благотворительного матча в Лиссабоне

2A Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м
​​ У Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение

2B ВИДЕО. Фантастический мировой рекорд! Дюплантис на ЧМ взял 6.30 метра
​​​ Шведский прыгун с шестом выиграл чемпионат мира 2025 в японском Токио

3А. Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком сборной Украины
​​​ Егор Ярмолюк может изменить клубную прописку

3B. Довбик получил вариант трансфера из Ромы в мечтаемый чемпионат
​​Артем может перейти в «Бетис»

4. 4. Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму
Тимерлан Григорчук выбыл примерно на полгода

5. Снигур на турнире WTA 125 в Португалии одержала первую победу за 1.5 месяца
На старте соревнований в Калдаш-да-Раини Дарья в двух сетах одолела Жюли Белгравер

6А. Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу

6B. Украинцы завоевали серебро на молодежном ЧЕ по пляжному волейболу
​​​Егор Скрипниченко и Андрей Лункан​​ заняли второе место на турнире

7. Метание молота. Кохан вышел в финал чемпионата мира 2025 года в Токио
Украинский спортсмен в квалификации отправил снаряд на 77,33 метра

8. Дело о сексуальном насилии. НХЛ позволила 5 хоккеистам снова играть
​​​Пятеро канадцев оправдали

9. Победа над россиянином и первая медаль. Как прошел 3 день ЧМ по борьбе
​​​Мария Винник вышла в финал, а борцы свободного стиля шансы на медали уже потеряли

10. Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колосс в лидерах
Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Манчестерское дерби, первый гол Ваната, Германия – чемпион Евробаскета
Осечки Динамо и Шахтера, неудача Богачука, решение УАФ по игре с белорусами
Дебют Судакова за Бенфику, драма в пляжном футболе, медаль на ЧМ по боксу
главные новости
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 16 сентября 2025, 09:00
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2025 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время летнего межсезонья

Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону
Футбол | 16 сентября 2025, 07:59
Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону
Шаблий признался, с кем говорил Ванат перед трансфером в Жирону

Владислав имел личный разговор с наставником каталонской команды

Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Футбол | 16.09.2025, 08:28
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
Маркевич дал совет Реброву, чтобы тот вызвал лучшего футболиста
ФОТО. Девушка экс-звезды украинского футбола впечатлила новым фотосетом
Футбол | 16.09.2025, 02:31
ФОТО. Девушка экс-звезды украинского футбола впечатлила новым фотосетом
ФОТО. Девушка экс-звезды украинского футбола впечатлила новым фотосетом
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15.09.2025, 15:25
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
