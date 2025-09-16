Матч Усика за легенд, мировой рекорд Дюплантиса, будущее Довбика

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 15 сентября.

1А Усик сыграл в футбол. Легенды Португалии и мира выдали шоу в Лиссабоне

Товарищеский поединок носил благотворительный характер

1B Легенды Португалии – Легенды мира – 4:1. Усик на поле. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор благотворительного матча в Лиссабоне



2A Невероятный Арман Дюплантис установил мировой рекорд на ЧМ – 6.30 м

​​ У Токио шведский спортсмен установил 14-е мировое достижение

2B ВИДЕО. Фантастический мировой рекорд! Дюплантис на ЧМ взял 6.30 метра

​​​ Шведский прыгун с шестом выиграл чемпионат мира 2025 в японском Токио

3А. Манчестер Юнайтед активно интересуется игроком сборной Украины

​​​ Егор Ярмолюк может изменить клубную прописку

3B. Довбик получил вариант трансфера из Ромы в мечтаемый чемпионат

​​Артем может перейти в «Бетис»

4. 4. Сын известного украинского тренера получил тяжелую травму

Тимерлан Григорчук выбыл примерно на полгода

5. Снигур на турнире WTA 125 в Португалии одержала первую победу за 1.5 месяца

На старте соревнований в Калдаш-да-Раини Дарья в двух сетах одолела Жюли Белгравер

6А. Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир

Состоялся очередной матч мирового первенства по волейболу

6B. Украинцы завоевали серебро на молодежном ЧЕ по пляжному волейболу

​​​Егор Скрипниченко и Андрей Лункан​​ заняли второе место на турнире

7. Метание молота. Кохан вышел в финал чемпионата мира 2025 года в Токио

Украинский спортсмен в квалификации отправил снаряд на 77,33 метра

8. Дело о сексуальном насилии. НХЛ позволила 5 хоккеистам снова играть

​​​Пятеро канадцев оправдали

9. Победа над россиянином и первая медаль. Как прошел 3 день ЧМ по борьбе

​​​Мария Винник вышла в финал, а борцы свободного стиля шансы на медали уже потеряли



10. Осечки Динамо и Шахтера, победа Александрии, Колосс в лидерах

Самые интересные события пятого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре