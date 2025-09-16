Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СЫТНИК: «Есть два недели, чтобы определиться с составом на квалификацию ЧЕ»
Молодежные турниры
16 сентября 2025, 03:17 | Обновлено 16 сентября 2025, 03:51
8
0

СЫТНИК: «Есть два недели, чтобы определиться с составом на квалификацию ЧЕ»

Коуч сборной Украины по футболу U-17 рассказал о международном турнире

16 сентября 2025, 03:17 | Обновлено 16 сентября 2025, 03:51
8
0
СЫТНИК: «Есть два недели, чтобы определиться с составом на квалификацию ЧЕ»
УАФ. Александр Сытник

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник подвел итоги прошедшего сбора своей команды.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2009 года рождения) вернулась домой после хорватского сбора, где провела три спарринга. О том, как проходил этот сбор, рассказал главный тренер сине-желтых Александр Сытник.

– Каков ваш итог прошедшего тренировочного сбора?

– Как я и говорил, на этом сборе у нас было несколько задач. Прежде всего, это подготовка к квалификационному раунду Евро-2026 (U-17). Также в этом возрасте постоянно идет селекция. Нужно было посмотреть новых игроков, кто в каком состоянии находится на данный момент, чтобы понять, на кого можно рассчитывать в официальных матчах. Поэтому работа получилась информативной. Было неплохо, что нам противостояли соперники старше наших футболистов, которые были сильнее физически и быстрее. В такой ситуации лучше видно, как подопечные принимают решения на футбольном поле.

– Сначала на соревнованиях должна была быть сборная Южной Кореи, но ее заменила команда Польши. Почему?

– Скажу сразу, что я бы не называл наши матчи турнирными, поскольку в Хорватии было около 20 сборных 18 и 19 лет, для которых организовали этот мини-сбор. Мы получили приглашение в последний момент (из-за отказа, если не ошибаюсь, сборной Замбии) и были самыми младшими в этом, так сказать, лагере. Там просто проводились товарищеские матчи. Из-за младшего возраста корейцы отказались с нами играть. Поэтому нам предложили сыграть с Польшей. Не хотел этого и Катар, но после спарринга они остались довольны им.

– Не слишком ли много мы пропустили – семь мячей?

– Несмотря на то, что это были товарищеские матчи, мы учли этот факт. Снова же, есть информация, которую нужно правильно проанализировать и исправить эти ошибки. Слишком много времени мы дали поиграть всем футболистам, чтобы иметь полную картину. Если бы на первом месте был результат, то и стратегия была бы другой, и состав был бы более сбалансированным. Кто-то со своим игровым временем справился лучше, кто-то – не совсем. Мы видим, какие у нас есть проблемы в игровом плане и в селекции. Не все проявили себя наилучшим образом.

– На сборах вы задействовали всех футболистов, но только 9 из них участвовали во всех матчах. Это и будет костяк?

– Костяк у нас намечается, но я бы пока не спешил с выводами, поскольку на прошлых сборах по разным причинам мы не смогли задействовать ключевых исполнителей. Это Рыбак («Барселона»), Трохим и Онищук («Шахтер»), Гурин и Квиквиния («Динамо»), а это все игроки основного состава. С ними ситуация сложная, еще неизвестно, кто из последних четверых успеет восстановиться после травм к квалификационному раунду. К тому же на последнем сборе из-за перелома ключицы мы потеряли Волошка. У нас есть еще пара недель, чтобы окончательно определиться с теми, на кого мы сможем рассчитывать в Эстонии.

– Когда стартует сбор перед квалификацией?

– 27 сентября. На следующий день планируем прибыть на место. Поэтому у нас будет всего три полных тренировочных дня.

Международный турнир

Хорватия, 4–9 сентября 2025

Результаты матчей

  • 1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18 – 0:3
По теме:
Сборная Украины U-17 в Хорватии проиграла 2 матча и свела одну игру вничью
Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии
Украина U-17 – ОАЭ U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Польши по футболу U-18 сборная Катара по футболу U-18
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15 сентября 2025, 06:23 28
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера

С 12 по 14 сентября состоялись матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги

ФОТО. Мудрик нашел новое увлечение после Грачевой. Пригласил ее на свидание
Футбол | 15 сентября 2025, 23:49 7
ФОТО. Мудрик нашел новое увлечение после Грачевой. Пригласил ее на свидание
ФОТО. Мудрик нашел новое увлечение после Грачевой. Пригласил ее на свидание

Украинец предложил пойти в Диснейленд Джордин Джонс

Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
Футбол | 16.09.2025, 02:07
Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Волейбол | 15.09.2025, 11:22
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
Громкая сенсация на ЧМ по волейболу. Фаворит досрочно покинет турнир
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Футбол | 15.09.2025, 15:25
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
ВИДЕО. «Режим зверя». ПСЖ поражен действием Забарного в последней игре
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
15.09.2025, 07:05 4
Бокс
Реал подписал контракт со звездным голкипером
Реал подписал контракт со звездным голкипером
15.09.2025, 01:36 1
Футбол
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
ВИДЕО. Фантастика! Ванат забил в дебютном матче за Жирону
14.09.2025, 15:18 25
Футбол
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
ВИДЕО. УАФ обнародовала переговоры рефери в матче Шахтер – Металлист 1925
14.09.2025, 21:07 23
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
Сафонов отреагировал на слова Забарного о россиянах и предупредил Илью
14.09.2025, 08:42 19
Футбол
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
ЧМ по волейболу. Украина разгромно проиграла матч жизни
14.09.2025, 10:42 24
Волейбол
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
Футболист сборной Украины: «Допустили уродов, мы не будем играть этот матч»
14.09.2025, 08:10 53
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем