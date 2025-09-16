СЫТНИК: «Есть два недели, чтобы определиться с составом на квалификацию ЧЕ»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-17 Александр Сытник подвел итоги прошедшего сбора своей команды.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2009 года рождения) вернулась домой после хорватского сбора, где провела три спарринга. О том, как проходил этот сбор, рассказал главный тренер сине-желтых Александр Сытник.

– Каков ваш итог прошедшего тренировочного сбора?

– Как я и говорил, на этом сборе у нас было несколько задач. Прежде всего, это подготовка к квалификационному раунду Евро-2026 (U-17). Также в этом возрасте постоянно идет селекция. Нужно было посмотреть новых игроков, кто в каком состоянии находится на данный момент, чтобы понять, на кого можно рассчитывать в официальных матчах. Поэтому работа получилась информативной. Было неплохо, что нам противостояли соперники старше наших футболистов, которые были сильнее физически и быстрее. В такой ситуации лучше видно, как подопечные принимают решения на футбольном поле.

– Сначала на соревнованиях должна была быть сборная Южной Кореи, но ее заменила команда Польши. Почему?

– Скажу сразу, что я бы не называл наши матчи турнирными, поскольку в Хорватии было около 20 сборных 18 и 19 лет, для которых организовали этот мини-сбор. Мы получили приглашение в последний момент (из-за отказа, если не ошибаюсь, сборной Замбии) и были самыми младшими в этом, так сказать, лагере. Там просто проводились товарищеские матчи. Из-за младшего возраста корейцы отказались с нами играть. Поэтому нам предложили сыграть с Польшей. Не хотел этого и Катар, но после спарринга они остались довольны им.

– Не слишком ли много мы пропустили – семь мячей?

– Несмотря на то, что это были товарищеские матчи, мы учли этот факт. Снова же, есть информация, которую нужно правильно проанализировать и исправить эти ошибки. Слишком много времени мы дали поиграть всем футболистам, чтобы иметь полную картину. Если бы на первом месте был результат, то и стратегия была бы другой, и состав был бы более сбалансированным. Кто-то со своим игровым временем справился лучше, кто-то – не совсем. Мы видим, какие у нас есть проблемы в игровом плане и в селекции. Не все проявили себя наилучшим образом.

– На сборах вы задействовали всех футболистов, но только 9 из них участвовали во всех матчах. Это и будет костяк?

– Костяк у нас намечается, но я бы пока не спешил с выводами, поскольку на прошлых сборах по разным причинам мы не смогли задействовать ключевых исполнителей. Это Рыбак («Барселона»), Трохим и Онищук («Шахтер»), Гурин и Квиквиния («Динамо»), а это все игроки основного состава. С ними ситуация сложная, еще неизвестно, кто из последних четверых успеет восстановиться после травм к квалификационному раунду. К тому же на последнем сборе из-за перелома ключицы мы потеряли Волошка. У нас есть еще пара недель, чтобы окончательно определиться с теми, на кого мы сможем рассчитывать в Эстонии.

– Когда стартует сбор перед квалификацией?

– 27 сентября. На следующий день планируем прибыть на место. Поэтому у нас будет всего три полных тренировочных дня.

Международный турнир

Хорватия, 4–9 сентября 2025

Результаты матчей