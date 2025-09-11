Сборная Украины U-17 в Хорватии проиграла 2 матча и свела одну игру вничью

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) завершила выступления на международном турнире в Хорватии.

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Сначала украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2), а 6 сентября сыграли вничью с Польшей U-18 (2:2).

9 сентября в матче 3-го тура юношеского турнира Украина U-17 уступила команде ОАЭ U-18 со счетом 0:3.

Таким образом, команда Александра Сытника за 3 матча в Хорватии набрала лишь 1 очко (1 ничья и 2 поражения).

Сине-желтые будут соревноваться за две путевки во второй раунд квалификации Евро-2026 U-17 в Лиге A. Соперники: Италия, Черногория и Эстония. Матчи пройдут с 1 по 7 октября, хозяевами мини-турнира станут эстонцы.

Международный турнир

Хорватия, 4–9 сентября 2025

Результаты матчей

1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2

2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2

3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18 – 0:3

Инфографика