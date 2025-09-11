Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборная Украины U-17 в Хорватии проиграла 2 матча и свела одну игру вничью
Молодежные турниры
11 сентября 2025, 06:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:32
34
0

Сборная Украины U-17 в Хорватии проиграла 2 матча и свела одну игру вничью

Команда под руководством Александра Сытника набрала лишь 1 очко

11 сентября 2025, 06:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 07:32
34
0
Сборная Украины U-17 в Хорватии проиграла 2 матча и свела одну игру вничью
УАФ

Юношеская сборная Украины U-17 (футболисты не старше 2009 г.р.) завершила выступления на международном турнире в Хорватии.

Сборная Украины U-17 под руководством Александра Сытника ведет подготовку к первому квалификационному раунду Евро-2026 U-17.

Сначала украинцы 4 сентября уступили команде Катара U-18 (1:2), а 6 сентября сыграли вничью с Польшей U-18 (2:2).

9 сентября в матче 3-го тура юношеского турнира Украина U-17 уступила команде ОАЭ U-18 со счетом 0:3.

Таким образом, команда Александра Сытника за 3 матча в Хорватии набрала лишь 1 очко (1 ничья и 2 поражения).

Сине-желтые будут соревноваться за две путевки во второй раунд квалификации Евро-2026 U-17 в Лиге A. Соперники: Италия, Черногория и Эстония. Матчи пройдут с 1 по 7 октября, хозяевами мини-турнира станут эстонцы.

Международный турнир

Хорватия, 4–9 сентября 2025

Результаты матчей

  • 1-й тур. 04.09.2025. Украина U17 – Катар U18 – 1:2
  • 2-й тур. 06.09.2025. Украина U17 – Польша U18 – 2:2
  • 3-й тур. 09.09.2025. Украина U17 – ОАЭ U18 – 0:3

Инфографика

По теме:
Украина U-17 с сухим поражением от ОАЭ U-18 завершила турнир в Хорватии
Украина U-17 – ОАЭ U-18. Международный турнир. Смотреть онлайн LIVE
Обнародован стартовый состав сборной Украины U-17 на игру против ОАЭ U-18
сборная Украины по футболу U-17 Александр Сытник сборная Польши по футболу U-18 сборная Катара по футболу U-18 статистические расклады
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 10 сентября 2025, 22:17 14
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение

Георгий Бущан мог вернуться в Киев

В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
Футбол | 11 сентября 2025, 07:56 0
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины
В УАФ поддержали Шевченко и Реброва после фиаско сборной Украины

Анастасия Клипаченко написала пост в Instagram

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Футбол | 10.09.2025, 08:05
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бокс | 11.09.2025, 00:32
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Бриедис предупредил Усика о последствиях, если он не прислушается к совету
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11.09.2025, 07:07
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 3
Футбол
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Азербайджан – Украина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
09.09.2025, 17:17 26
Футбол
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 3
Футбол
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
Фабио УОРДЛИ: «Паркер поставил на кон свой бой с Усиком»
09.09.2025, 04:10
Бокс
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
Промоутер Паркера: «Готов поставить свой дом, что Усик этого не сделает»
10.09.2025, 04:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем