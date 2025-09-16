Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
Украинский хавбек провел на поле 71 минуту
В понедельник, 15 сентября, состоялся матч третьего тура чемпионата Италии между «Комо» и «Дженоа».
Встречу принимал стадион «Джузеппе Синигалья» в Комо. стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отличился Нико Пас, у гостей забил Калеб Экубан.
В стартовом составе «Дженоа» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 71 минуту, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.8 и 6.5 баллов.
Лучшим по версии SofaScore стал испанский фулбек гостей Аарон Мартин с оценкой 7.9. Результативных действий на его счету нет.
WhoScored выделил вингера «Дженоа» Нортона-Каффи. На его счету нет результативных действий, он получил оценку 7.3.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ярослав – о футболистах, которые покинули «Черноморец»
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура чемпионата Испании