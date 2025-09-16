Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо
Италия
16 сентября 2025, 02:07
Стала известна оценка Малиновского за матч с Комо

Украинский хавбек провел на поле 71 минуту

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 15 сентября, состоялся матч третьего тура чемпионата Италии между «Комо» и «Дженоа».

Встречу принимал стадион «Джузеппе Синигалья» в Комо. стартовый свисток прозвучал в 21:45 по киевскому времени.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отличился Нико Пас, у гостей забил Калеб Экубан.

В стартовом составе «Дженоа» вышел украинский хавбек Руслан Малиновский. Он провел на поле 71 минуту, результативными действиями не отличился. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 6.8 и 6.5 баллов.

Лучшим по версии SofaScore стал испанский фулбек гостей Аарон Мартин с оценкой 7.9. Результативных действий на его счету нет.

WhoScored выделил вингера «Дженоа» Нортона-Каффи. На его счету нет результативных действий, он получил оценку 7.3.

