15 сентября 2025, 21:56 | Обновлено 15 сентября 2025, 22:32
ФОТО. Ламин Ямаль показал, как и чем живет. Новая девушка и другое

Ламин Ямаль любит внимание...

ФОТО. Ламин Ямаль показал, как и чем живет. Новая девушка и другое
Instagram. Ламин Ямаль

Нападаюший «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал новый пост в Instagram.

В нем 18-летний вингер показал моменты своей жизни за последнее время.

«Только Бог может», – подписал публикацию футболист, которая уже собрала более 1,5 млн лайков.

Особое внимание привлекло совместное фото Ламина и певицы Ники Николь – таким образом, пара подтвердила, что у них все замечательно.

