ФОТО. Ламин Ямаль показал, как и чем живет. Новая девушка и другое
Ламин Ямаль любит внимание...
Нападаюший «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал новый пост в Instagram.
В нем 18-летний вингер показал моменты своей жизни за последнее время.
«Только Бог может», – подписал публикацию футболист, которая уже собрала более 1,5 млн лайков.
Особое внимание привлекло совместное фото Ламина и певицы Ники Николь – таким образом, пара подтвердила, что у них все замечательно.
не довго йому залишилось грати