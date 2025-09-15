ФОТО. Ламин Ямаль показал, как и чем живет. Новая девушка и другое

Нападаюший «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль опубликовал новый пост в Instagram.

В нем 18-летний вингер показал моменты своей жизни за последнее время.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Только Бог может», – подписал публикацию футболист, которая уже собрала более 1,5 млн лайков.

Особое внимание привлекло совместное фото Ламина и певицы Ники Николь – таким образом, пара подтвердила, что у них все замечательно.