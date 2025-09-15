Ювентус – Боруссия Д. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

16 сентября на Альянц Стэдиум пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором Ювентус встретится с Боруссией Дортмунд. Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Ювентус

Команда экспериментировала в прошлом сезоне - снова. Аллегри уволили весной 2024-го досрочно, сразу после победы в кубке (а ведь и в Серии А поднялись на третье место), провели обновление состава, без жалости расставшись со многими ветеранами... И следующего тренера, Тиаго Мотту, с позором выгнали как провалившего все, что можно. Исправить дела Игор Тудор сумел лишь в Серии А, где обошел Рому Раньери в одно очков в упорнейшей гонке за четвертое место - это, кстати, и позволило сейчас стартовать в Лиге чемпионов. Впрочем, потом уже с хорватом итальянцы посредственно проявили себя на клубном чемпионате мира.

А вот в новом сезоне пока что у них стопроцентный показатель. В августе клуб из Турина выдал фирменные для себя при любом наставнике, сухие и прагматичные победы над Пармой и Дженоа. Зато в субботу случилась огненная перестрелка с Интером. Старого врага обыграли дома 4:3 за счет гола на 90+ минуте!

Боруссия Дортмунд

Клуб в прошлом сезоне проявил себя практически идентично с итальянцами. Та же ставка на молодого специалиста и прощание с рядом ветеранов. Тот же кризис и приход хорватского тренера, в этом случае Нико Ковача, что успел поднять новых подопечных на четвертую позицию. И даже посредственное выступление на клубном чемпионате мира было!

Но в первом же туре Бундеслиги немцы проявили свое фирменное умение создавать себе проблемы. Они, ведя в два мяча с Санкт-Паули, после удаления ограничились ничьей 3:3! Впрочем, и до этого, в кубке, и дважды потом, с Унионом и Хайденхаймом, были уверенные победы и даже без пропущенных.

Статистика личных встреч

Всего было девять матчей в еврокубках. И у итальянцев шесть побед при двух поражениях.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут успеха хозяев в Турине. Но поверим в яркий футбол и тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,83).