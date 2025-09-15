Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер дортмундской Боруссии возглавил клуб в Турции
Турция
15 сентября 2025, 17:59 |
470
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер дортмундской Боруссии возглавил клуб в Турции

Нури Шахин возглавил «Инстанбул Башакшехир»

15 сентября 2025, 17:59 |
470
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер дортмундской Боруссии возглавил клуб в Турции
Истанбул Башакшехир

37-летний турецкий специалист Нури Шахин стал главным тренером «Истанбул Башакшехир».

Контракт с тренером рассчитан до июля 2028 года.

В качестве игрока Шахин выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Фейеноорд», «Реал» Мадрид, «Ливерпуль», «Вердер» и «Антальяспор».

Именно в последнем клубе он приступил к тренерской деятельности в 2021 году. В прошлом сезоне был главным тренером дортмундской «Боруссии», но зимой был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Также Нури Шахин выступал за национальную сборную Турции, в футболке которой провел 52 матча.

По теме:
Новый тренер для Судакова и Трубина. Бенфика может сменить коуча
Тарас Степаненко – самый титулованный игрок чемпионата Турции
Нуну Эшпириту Санту может возглавить клуб из Лондона
Боруссия Дортмунд чемпионат Турции по футболу назначение тренера Нури Шахин Истанбул Башакшехир
Александр Сильченко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Бокс | 15 сентября 2025, 07:05 2
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал единственного боксера, который сейчас лучше Усика

Американец считает себя номером один рейтинга P4P

Традиционный провал тренера Федоришина. Как прошли 2 дня ЧМ по борьбе
Другие виды | 15 сентября 2025, 11:20 6
Традиционный провал тренера Федоришина. Как прошли 2 дня ЧМ по борьбе
Традиционный провал тренера Федоришина. Как прошли 2 дня ЧМ по борьбе

Турнир стартовал с соревнований представителей вольного стиля

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Бокс | 15.09.2025, 06:14
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Официально, это самый популярный бой в истории бокса»
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Футбол | 15.09.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Предложение сделано. Звезда Ман Сити может покинуть клуб за огромные деньги
Футбол | 15.09.2025, 16:47
Предложение сделано. Звезда Ман Сити может покинуть клуб за огромные деньги
Предложение сделано. Звезда Ман Сити может покинуть клуб за огромные деньги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
4-летнего бана не будет? В Англии сообщили обнадеживающие новости о Мудрике
14.09.2025, 11:37 27
Футбол
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
ВИДЕО. Любимец Усика снова стал абсолютом, Джошуа жалеет о боях
14.09.2025, 12:19
Бокс
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
Арда ТУРАН: «Разгорелся большой скандал. Я поздравляю рефери»
13.09.2025, 20:48 11
Футбол
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
Стало известно, сколько заработал Кроуфорд за победу над Альваресом
15.09.2025, 05:36 1
Бокс
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
Альварес объяснил, почему проиграл Кроуфорду в самом большом бою года
14.09.2025, 10:16 1
Бокс
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско с Оболонью и печальной новости, которую получил клуб
13.09.2025, 19:54 20
Футбол
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
РАКИЦКИЙ: «Меня это просто накрывает. Слава Богу, что они ушли из команды»
15.09.2025, 07:36 1
Футбол
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
Стала известна оценка Забарного за выигранный матч ПСЖ в Лиге 1
14.09.2025, 21:20 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем