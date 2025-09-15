ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер дортмундской Боруссии возглавил клуб в Турции

37-летний турецкий специалист Нури Шахин стал главным тренером «Истанбул Башакшехир».

Контракт с тренером рассчитан до июля 2028 года.

В качестве игрока Шахин выступал за «Боруссию» Дортмунд, «Фейеноорд», «Реал» Мадрид, «Ливерпуль», «Вердер» и «Антальяспор».

Именно в последнем клубе он приступил к тренерской деятельности в 2021 году. В прошлом сезоне был главным тренером дортмундской «Боруссии», но зимой был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Также Нури Шахин выступал за национальную сборную Турции, в футболке которой провел 52 матча.