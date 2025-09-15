Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия-2 – Локомотив – 0:2. Киевляне набрали ход. Видео голов и обзор
Вторая лига
Александрия-2
13.09.2025 13:30 – FT 0 : 2
Локомотив Киев
Украина. Вторая лига
15 сентября 2025, 16:48
Александрия-2 – Локомотив – 0:2. Киевляне набрали ход. Видео голов и обзор

Киевский «Локомотив» одержал третью победу подряд

Александрия-2 – Локомотив – 0:2. Киевляне набрали ход. Видео голов и обзор
ФК Александрия

Во Второй лиге состоялись поединки восьмого тура. «Александрия-2» на своем поле принимала киевский «Локомотив».

Первый тайм прошел без забитых мячей. А после перерыва дважды отличились гости.

Счет на 62-й минуте открыл Иван Мельниченко. Игроки «Александрии-2» пытались отыграться, но получили в свои ворота второй мяч. На этот раз отличился Тарас Лях.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Александрия-2 – Локомотив – 0:2

Голы: Мельниченко, 62, Лях, 75

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Лях (Локомотив Киев).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Мельниченко (Локомотив Киев).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
