Александрия-2 – Локомотив – 0:2. Киевляне набрали ход. Видео голов и обзор
Киевский «Локомотив» одержал третью победу подряд
Во Второй лиге состоялись поединки восьмого тура. «Александрия-2» на своем поле принимала киевский «Локомотив».
Первый тайм прошел без забитых мячей. А после перерыва дважды отличились гости.
Счет на 62-й минуте открыл Иван Мельниченко. Игроки «Александрии-2» пытались отыграться, но получили в свои ворота второй мяч. На этот раз отличился Тарас Лях.
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября
Александрия-2 – Локомотив – 0:2
Голы: Мельниченко, 62, Лях, 75
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
События матча
