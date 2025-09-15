Александрия-2 – Локомотив – 0:2. Киевляне набрали ход. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись поединки восьмого тура. «Александрия-2» на своем поле принимала киевский «Локомотив».

Первый тайм прошел без забитых мячей. А после перерыва дважды отличились гости.

Счет на 62-й минуте открыл Иван Мельниченко. Игроки «Александрии-2» пытались отыграться, но получили в свои ворота второй мяч. На этот раз отличился Тарас Лях.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Александрия-2 – Локомотив – 0:2

Голы: Мельниченко, 62, Лях, 75

