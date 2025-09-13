Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вторая лига
Буковина-2
13.09.2025 14:30 - : -
Куликов-Белка
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Второй лиги

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Тростянец

13 сентября проходят матчи 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября 2025

  • 11:30. Тростянец – Диназ Вышгород
  • 12:30. Горняк-Спорт – Колос-2 Ковалевка
  • 13:00. Пенуэл Кривой Рог – Левый Берег-2 Киев
  • 13:30. Александрия-2 – Локомотив Киев
  • 14:30. Буковина-2 Черновцы – Куликов-Белка

Турнирная таблица

11:30. Тростянец – Диназ Вышгород

12:30. Горняк-Спорт – Колос-2 Ковалевка

13:00. Пенуэл Кривой Рог – Левый Берег-2 Киев

13:30. Александрия-2 – Локомотив Киев

14:30. Буковина-2 Черновцы – Куликов-Белка

