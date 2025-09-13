13.09.2025 14:30 - : -
Украина. Вторая лига
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября видеотрансляции матчей 8-го тура Второй лиги
13 сентября проходят матчи 8-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября 2025
- 11:30. Тростянец – Диназ Вышгород
- 12:30. Горняк-Спорт – Колос-2 Ковалевка
- 13:00. Пенуэл Кривой Рог – Левый Берег-2 Киев
- 13:30. Александрия-2 – Локомотив Киев
- 14:30. Буковина-2 Черновцы – Куликов-Белка
Турнирная таблица
