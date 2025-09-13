Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор

Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Буковина-2» на своем поле сыграла с клубом «Куликов-Белка».

Гости вышли вперед на 31-й минуте. Даниил Волков замкнул подачу с углового. А спустя две минуты Виталий Патуляк забил в ворота «Буковины-2» второй мяч.

Хозяева сократили отставание на 40-й минуте. Отличился Андрей Андрейчук. А в начале второго тайма он же реализовал пенальти.

«Буковина» продолжила атаковать. Победу команде принес гол Алексея Орлова.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2

Голы: Андрейчук, 40, 48 (пенальти), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча