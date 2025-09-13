Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор
«Куликов-Белка» не смог удержать преимущество в два мяча
Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Буковина-2» на своем поле сыграла с клубом «Куликов-Белка».
Гости вышли вперед на 31-й минуте. Даниил Волков замкнул подачу с углового. А спустя две минуты Виталий Патуляк забил в ворота «Буковины-2» второй мяч.
Хозяева сократили отставание на 40-й минуте. Отличился Андрей Андрейчук. А в начале второго тайма он же реализовал пенальти.
«Буковина» продолжила атаковать. Победу команде принес гол Алексея Орлова.
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября
Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2
Голы: Андрейчук, 40, 48 (пенальти), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
События матча
