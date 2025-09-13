Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор
Вторая лига
Буковина-2
13.09.2025 14:30 – FT 3 : 2
Куликов-Белка
Украина. Вторая лига
13 сентября 2025, 19:08 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:09
30
0

«Куликов-Белка» не смог удержать преимущество в два мяча

ФК Буковина

Во Второй лиге состоялись матчи восьмого тура. «Буковина-2» на своем поле сыграла с клубом «Куликов-Белка».

Гости вышли вперед на 31-й минуте. Даниил Волков замкнул подачу с углового. А спустя две минуты Виталий Патуляк забил в ворота «Буковины-2» второй мяч.

Хозяева сократили отставание на 40-й минуте. Отличился Андрей Андрейчук. А в начале второго тайма он же реализовал пенальти.

«Буковина» продолжила атаковать. Победу команде принес гол Алексея Орлова.

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2

Голы: Андрейчук, 40, 48 (пенальти), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
48’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Буковина-2.
40’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Vitaliy Patulyak (Куликов-Белка).
31’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Куликов-Белка.
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины видео голов и обзор Буковина-2 Черновцы Куликов-Белка Андрей Андрейчук
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
