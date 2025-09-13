Осечка Колоса-2 и победа Буковины-2. Результаты 8-го тура Второй лиги

В субботу, 13 сентября, во Второй лиге прошли матчи 8-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.

«Тростянец» со счетом 4:1 обыграл «Диназ». Благодаря этой победе, а также осечкам основных конкурентов, команда стала лидером Группы Б.

«Колос-2» в меньшинстве сыграл вничью с клубом «Горняк-Спорт». А «Александрия-2» проиграла киевскому «Локомотиву».

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Тростянец – Диназ – 4:1

Голы: Мазур, 51, 85, Тишининов, 53, Чеглов, 76 – Бобита, 44

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голы: Златьев, 42 – Шевчук, 57

Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1

Гол: Гереш, 18

Александрия-2 – Локомотив – 0:2

Голы: Мельниченко, 64, Лях, 79

Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2

Голы: Андрейчук, 40, 48 (пенальти), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Тростянец – Диназ

Горняк-Спорт – Колос-2

Пенуэл – Левый Берег-2

Александрия-2 – Локомотив – 0:2

Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2