Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Осечка Колоса-2 и победа Буковины-2. Результаты 8-го тура Второй лиги
Вторая лига
Буковина-2
13.09.2025 14:30 – FT 3 : 2
Куликов-Белка
Украина. Вторая лига
13 сентября 2025, 17:29 | Обновлено 13 сентября 2025, 17:35
78
0

Осечка Колоса-2 и победа Буковины-2. Результаты 8-го тура Второй лиги

«Колос-2» сыграл вничью и утратил лидерство в группе Б

ФК Буковина

В субботу, 13 сентября, во Второй лиге прошли матчи 8-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.

«Тростянец» со счетом 4:1 обыграл «Диназ». Благодаря этой победе, а также осечкам основных конкурентов, команда стала лидером Группы Б.

«Колос-2» в меньшинстве сыграл вничью с клубом «Горняк-Спорт». А «Александрия-2» проиграла киевскому «Локомотиву».

Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября

Тростянец – Диназ – 4:1

Голы: Мазур, 51, 85, Тишининов, 53, Чеглов, 76 – Бобита, 44

Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1

Голы: Златьев, 42 – Шевчук, 57

Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1

Гол: Гереш, 18

Александрия-2 – Локомотив – 0:2

Голы: Мельниченко, 64, Лях, 79

Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2

Голы: Андрейчук, 40, 48 (пенальти), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33

Турнирные таблицы

Видеозаписи матчей

Тростянец – Диназ

Горняк-Спорт – Колос-2

Пенуэл – Левый Берег-2

Александрия-2 – Локомотив – 0:2

Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
48’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Буковина-2.
40’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина-2.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Vitaliy Patulyak (Куликов-Белка).
31’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Куликов-Белка.
Сергей Турчак
