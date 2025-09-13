Осечка Колоса-2 и победа Буковины-2. Результаты 8-го тура Второй лиги
«Колос-2» сыграл вничью и утратил лидерство в группе Б
В субботу, 13 сентября, во Второй лиге прошли матчи 8-го тура. В игровую программу дня вошли пять поединков.
«Тростянец» со счетом 4:1 обыграл «Диназ». Благодаря этой победе, а также осечкам основных конкурентов, команда стала лидером Группы Б.
«Колос-2» в меньшинстве сыграл вничью с клубом «Горняк-Спорт». А «Александрия-2» проиграла киевскому «Локомотиву».
Вторая лига. 8-й тур, 13 сентября
Тростянец – Диназ – 4:1
Голы: Мазур, 51, 85, Тишининов, 53, Чеглов, 76 – Бобита, 44
Горняк-Спорт – Колос-2 – 1:1
Голы: Златьев, 42 – Шевчук, 57
Пенуэл – Левый Берег-2 – 0:1
Гол: Гереш, 18
Александрия-2 – Локомотив – 0:2
Голы: Мельниченко, 64, Лях, 79
Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2
Голы: Андрейчук, 40, 48 (пенальти), Орлов, 55 – Волков, 31, Патуляк, 33
Турнирные таблицы
Видеозаписи матчей
Тростянец – Диназ
Горняк-Спорт – Колос-2
Пенуэл – Левый Берег-2
Александрия-2 – Локомотив – 0:2
Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2
События матча
